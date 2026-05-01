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Cae una red que estafaba a ancianos alemanes con falsas llamadas de accidentes familiares

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Madrid, 1 may (EFE).- La Policía Nacional ha desarticulado en Madrid una red que estafaba a personas de edad avanzada en Alemania mediante llamadas que realizaban desde un 'call center' de Madrid, en las que los detenidos se hacían pasar por policías y familiares implicados en supuestos accidentes graves.

La operación, desarrollada junto a la Policía Estatal de Baviera, se ha saldado con seis detenidos —cuatro en España y dos en Alemania—, todos ellos en prisión provisional por delitos de organización criminal y estafa continuada.

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Los investigadores han identificado por el momento a catorce víctimas, a las que la organización habría estafado más de 1,26 millones de euros, aunque no se descarta que existan más afectados, ya que la investigación continúa abierta.

El grupo realizaba hasta un centenar de llamadas diarias y adoptaba medidas de seguridad como el cambio frecuente de tarjetas SIM y teléfonos móviles para dificultar la labor policial.

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La red simulaba situaciones de urgencia para generar angustia en las víctimas. En una primera llamada, un miembro del grupo fingía ser un familiar que había provocado un accidente de tráfico grave, incluso con resultado de muerte, lo que generaba un fuerte impacto emocional.

A continuación, otro integrante se hacía pasar por agente de policía o personal judicial y exigía el pago urgente de una fianza —en torno a 90.000 euros— para evitar el ingreso en prisión del supuesto familiar. En algunos casos, el dinero se reclamaba en efectivo y en otros en forma de joyas u oro.

Para dar credibilidad al engaño, un tercer implicado simulaba ser fiscal e indicaba a la víctima los pasos a seguir, llegando incluso a concertar encuentros en las inmediaciones de juzgados donde otros miembros recogían el dinero.

La operación ha culminado con el registro de un piso en Madrid desde el que operaba la red y la detención de sus responsables. En Alemania, además, se han recuperado 920 gramos de oro y varios relojes de gran valor procedentes de las estafas. EFE

(vídeo)

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EFE

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