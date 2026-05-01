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España, ante el reto en Botsuana de repetir la hazaña de sus relevos femeninos

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Redacción deportes, 1 may (EFE).- España afronta los Campeonatos del Mundo de relevos en Gaborone (Botsuana) con 26 atletas (14 hombres y 12 mujeres) y con el objetivo de repetir la gesta de la última edición en Guanzhou (China) del pasado año, en la que el 4x400 femenino logró el oro y el 4x100 la plata, ambos con récord nacional.

Esta es la primera vez que los Campeonatos del Mundo de relevos se disputan en el continente africano, después de las ediciones en Bahamas, Japón, Polonia y China.

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723 atletas de 40 países competirán en Gaborone por la gloria del podio en los 4x100 y 4x400 masculino y femenino y los 4x400 y 4x100 mixto, en un campeonato que también es clasificatorio para el Mundial Ultimate de Budapest de septiembre de este año y el Mundial de aire libre de Pekín 2027.

En estos campeonatos, los seis países ganadores de los Relevos Mundiales de Guanzhou (China) el pasado año defenderán sus títulos en los 4x100 y 4x400 masculinos (Sudáfrica), 4x100 femenino (Reino Unido), 4x400 femenino (España) y 4x100 mixto (Canadá) y 4x400 mixto (Estados Unidos).

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España, con su equipo femenino de 4x100, subcampeón en 2025, contará con tres de las cuatro componentes que batieron hace un año dos récords de España (42.28 en Guangzhou y 42.11 en Madrid) y que hicieron historia en el Mundial de Tokio al clasificarse en quinta posición: Jaël-Sakura Bestué, Esperança Cladera y Maribel Pérez. La tres estarán acompañadas por Aitana Rodrigo, Lucía Carrillo y Esther Navero.

Las llamadas 'Golden Bubbles' del 4x400 femenino, ganadoras del oro en 2025 en Guanzhou, llegan ilusionadas tras su flamante medalla de bronce mundial de pista cubierta lograda recientemente en Toruń, en lo que fue un hito del atletismo español.

En Gaborone estarán casi todas las protagonistas de ese Mundial bajo techo, con cinco de las seis que subieron al podio lideradas por Paula Sevilla (50.69 de marca personal y segunda de todos los tiempos), la última en llegar a esta distancia, pero con una progresión espectacular en sólo dos temporadas, y Blanca Hervás (51.15 y cuarta de siempre), que fue sexta del mundo en 400 metros en la ciudad polaca.

Junto a ellas Eva Santidrián, que regresa tras una lesión que le impidió hacer la temporada invernal y que también fue parte de los éxitos del pasado año en Guangzhou y mundialista en Tokio; la mediofondista y destacada cuatrocentista Rocío Arroyo, la mejor dobladora 400-800 del atletismo español, con una marca personal de 52.37; Ana Prieto, la joven andaluza de 21 años que sigue progresando en los 400 (52.29), y Carmen Avilés (52.37), olímpica en París.

En hombres, el 4x100 llega con un conjunto de velocistas liderados por el actual campeón de España de 100 metros, Guillem Crespí. Le acompañan en la lista 'históricos' de la distancia como Jorge Hernández, Jaime Sancho, Juan Carlos Castillo, Andoni Calbano, Alberto Calero y el flamante campeón de Europa sub-20 el pasado año en 100 metros, Ander Garaiar, en su primera convocatoria absoluta.

El relevo largo de hombres (4x400), los llamados 'Spanish Beatles', es una mezcla de veteranía y juventud. El palentino Óscar Husillos, con 25 internacionalidades, lidera un equipo que también cuenta con Samuel García, Bernat Erta, Manuel Guijarro, David García, Markel Fernández y Julio Arenas.

Por segunda vez en la historia de esta competición estarán en liza los dos relevos mixtos de 4x100 y 4x400, con participación de todos los atletas convocados, siendo el criterio técnico el que determinará la relación de los cuatro relevistas que participen en ambos casos.

El 4x100 mixto, que debutó el año pasado en los Mundiales, buscará hacer historia en caso de clasificarse para el Mundial Ultimate de Budapest y los Mundiales de aire libre de Pekín 2027, así como atacar la plusmarca nacional que desde el 1 de enero de 2026 y según reglamentación tiene el tope de 41.00 como marca a batir para ser tenido en cuenta para su homologación como récord de España.

La primera ronda clasificatoria de los seis relevos se disputará el sábado 2 de mayo mientras que la segunda clasificación y las finales el domingo 3. EFE

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EFE

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