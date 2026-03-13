Néstor Rego destaca que hay actuaciones que el Gobierno "no impulsaría" si el BNG "no estuviese" en las Cortes

El BNG ha mantenido este viernes un encuentro con vecinos de Fene (A Coruña) para trasladar el balance del trabajo que desarrolla la organización nacionalista en las Cortes del Estado, en el que el diputado Néstor Rego ha asegurado que hay actuaciones que el Gobierno "no impulsaría" si el Bloque "no estuviese" en el Congreso.

En el acto, del que ha informado la organización nacionalista en un comunicado, ha participado la alcaldesa, Sandra Permuy, quien ha puesto en valor la importancia de que el Bloque cuente con representación propia y fuerte en las instituciones estatales para defender los intereses del país y, en concreto, de los vecinos de la zona.

En este sentido, ha destacado que la presencia nacionalista en las Cortes permite "llevar la voz de Galicia a Madrid y defender las necesidades reales de los ayuntamientos y las comarcas".

Por ello, ha incidido en la necesidad de reforzar la representación del BNG en las Cortes para aumentar la capacidad de incidencia política. "Un BNG con cuatro o cinco diputados tendría más capacidad para condicionar las políticas del Gobierno y conseguir más avances para Galicia", ha señalado.

Por su parte, Néstor Rego ha destacado que el trabajo desarrollado por la organización está permitiendo colocar las prioridades de Galicia en el debate político estatal e impulsar medidas concretas que mejoran la vida de la ciudadanía.

Entre otros avances, ha citado medidas de carácter social como el aumento de las pensiones mínimas y no contributivas, el incremento de las semanas por permiso de maternidad y paternidad o la creación de juzgados específicos de violencia machista.

En el ámbito de las infraestructuras, ha puesto en valor iniciativas impulsadas por el BNG para mejorar la movilidad ferroviaria en Galicia, así como el impulso a proyectos relevantes para la comarca de Ferrol, como la modernización del ferrocarril y el avance del proyecto by-pass de Betanzos o la mejora de línea Ferrol-A Coruña. También, la inclusión de Fene y Ferrol en la futura red de tren de proximidad que el BNG incorporó al Acuerdo de Investidura.

"Hay actuaciones que el Gobierno del Estado no impulsará si el BNG no estuviese y hay actuaciones que se hará y porque el BNG estará insistiendo", afirmado el diputado nacionalista, que ha destacado que la presencia del BNG en las cámaras del Estado es determinante para avanzar en cuestiones fundamentales para Galicia.

Rego ha señalado también que el BNG llevó a las Cortes del Estado todas las cuestiones relevantes que afectan a la comarca de Ferrol, desde el futuro del sector naval y la situación de Navantia hasta las necesidades en materia de infraestructuras y financiación.

"Las fuerzas de ámbito estatal se alternan en la discriminación con Galicia: dicen una cosa cuando están en la oposición y hacen la contraria cuando están en el Gobierno", denuncia Rego, poniendo como ejemplo la transferencia de la AP-9.