Elma Saiz asegura que España está "mucho mejor" preparada ante la guerra en Irán que en 2022 en la de Ucrania

La portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha asegurado este viernes que España "mucho mejor" preparada ante las consecuencias de la guerra en Irán que lo que estuvo ante la invasión rusa en Ucrania de 2022.

"El Gobierno y la sociedad en su conjunto ha hecho sus deberes en todo lo que tiene que ver con esa autonomía energética, con la diversificación de las fuentes de suministros", ha dicho en una entrevista en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, donde ha enviado a la ciudadanía un mensaje de tranquilidad y prudencia.

Preguntada por cuándo aprobará el Gobierno las medidas contra el incremento de precios, ha expresado que "tan pronto como sea posible" y ha señalado que hay dos niveles: el primero con medidas estructurales --como acelerar la transición y autonomía ecológica-- y un segundo que considera más quirúrgico para sectores afectados por la subida de precios, como la agricultura o el transporte.

REGULARIZACIÓN DE MIGRANTES

Sobre la regularización de migrantes, Saiz ha explicado que su inicio se producirá "entorno a los primeros días de abril" y que estará abierto hasta el 30 de junio y ha manifestado que no teme un colapso en las embajadas.

"Vamos a trabajar para un procedimiento que evite colapsos y que esté tanto telemático como presencial en diferentes instituciones, de la mano de las entidades. Estamos diseñando un procedimiento que sea ágil y eficaz", ha dicho.

Ha lamentado el discurso antiinmigratorio de algunas formaciones políticas y ha instado a las comunidades autónomas a tener una corresponsabilidad "plena" para dar respuesta a las cerca de 500.000 personas que regularizarán su situación en el país.

'HODIO'

En cuanto a la nueva herramienta para luchar contra el odio en el entorno digital, 'HODIO', presentada esta semana, ha precisado que le ha parecido "muy llamativo y también positivo" que haya generado cierto revuelo.

"A quienes incluso hacen alguna mofa de esta herramienta y de este trabajo por parte del Gobierno, les preguntaría si es que acaso les molesta que se intente trabajar para que a las niñas que suban una foto en TikTok la IA no les desnude o que al migrante que viene a desarrollar su proyecto de vida se le ponga el foco en redes sociales como pasó en Torre Pacheco, denigrándoles con discursos que deshumanizan", ha dicho.

CATALUÑA

Sobre el traspaso del IRPF para Cataluña --que bloquea la negociación por los Presupuestos catalanes--, ha afirmado que "no hay acuerdo" y que trabajan para encontrar elementos que puedan acercar las posturas.

Preguntada por la relación del Gobierno con Junts --tras la ruptura de estos con los socialistas--, ha asegurado que el Ejecutivo usa el diálogo "como herramienta" y que mantendrán la mano tendida a los de Carles Puigdemont.