Espana agencias

Elma Saiz asegura que España está "mucho mejor" preparada ante la guerra en Irán que en 2022 en la de Ucrania

Guardar

La portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha asegurado este viernes que España "mucho mejor" preparada ante las consecuencias de la guerra en Irán que lo que estuvo ante la invasión rusa en Ucrania de 2022.

"El Gobierno y la sociedad en su conjunto ha hecho sus deberes en todo lo que tiene que ver con esa autonomía energética, con la diversificación de las fuentes de suministros", ha dicho en una entrevista en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, donde ha enviado a la ciudadanía un mensaje de tranquilidad y prudencia.

Preguntada por cuándo aprobará el Gobierno las medidas contra el incremento de precios, ha expresado que "tan pronto como sea posible" y ha señalado que hay dos niveles: el primero con medidas estructurales --como acelerar la transición y autonomía ecológica-- y un segundo que considera más quirúrgico para sectores afectados por la subida de precios, como la agricultura o el transporte.

REGULARIZACIÓN DE MIGRANTES

Sobre la regularización de migrantes, Saiz ha explicado que su inicio se producirá "entorno a los primeros días de abril" y que estará abierto hasta el 30 de junio y ha manifestado que no teme un colapso en las embajadas.

"Vamos a trabajar para un procedimiento que evite colapsos y que esté tanto telemático como presencial en diferentes instituciones, de la mano de las entidades. Estamos diseñando un procedimiento que sea ágil y eficaz", ha dicho.

Ha lamentado el discurso antiinmigratorio de algunas formaciones políticas y ha instado a las comunidades autónomas a tener una corresponsabilidad "plena" para dar respuesta a las cerca de 500.000 personas que regularizarán su situación en el país.

'HODIO'

En cuanto a la nueva herramienta para luchar contra el odio en el entorno digital, 'HODIO', presentada esta semana, ha precisado que le ha parecido "muy llamativo y también positivo" que haya generado cierto revuelo.

"A quienes incluso hacen alguna mofa de esta herramienta y de este trabajo por parte del Gobierno, les preguntaría si es que acaso les molesta que se intente trabajar para que a las niñas que suban una foto en TikTok la IA no les desnude o que al migrante que viene a desarrollar su proyecto de vida se le ponga el foco en redes sociales como pasó en Torre Pacheco, denigrándoles con discursos que deshumanizan", ha dicho.

CATALUÑA

Sobre el traspaso del IRPF para Cataluña --que bloquea la negociación por los Presupuestos catalanes--, ha afirmado que "no hay acuerdo" y que trabajan para encontrar elementos que puedan acercar las posturas.

Preguntada por la relación del Gobierno con Junts --tras la ruptura de estos con los socialistas--, ha asegurado que el Ejecutivo usa el diálogo "como herramienta" y que mantendrán la mano tendida a los de Carles Puigdemont.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Bruselas pide al TJUE multar a España por no aplicar la directiva que exime del IVA a pymes y autónomos

La Comisión Europea lleva a España ante la justicia europea al considerar que no ha transformado dos normativas clave sobre el impuesto al valor añadido, lo que podría acarrear sanciones y crear desigualdad para empresas y profesionales frente a otros países del bloque

Bruselas pide al TJUE multar

Aagesen recuerda que los proyectos de Forestalia investigados están en suspenso y pide auditoría en el ministerio

La cartera de Transición Ecológica confirmó la suspensión temporal de las iniciativas de Forestalia bajo investigación judicial, mientras Aagesen solicitó una revisión interna urgente para analizar el procedimiento y garantizar la transparencia en la adjudicación de estos expedientes

Aagesen recuerda que los proyectos

127.000 toneladas de residuos ilegales incautadas en gran operación liderada por España

Infobae

Astilleros privados contaban a cierre de 2025 con 65 buques en cartera por 3.000 millones

Infobae

El TSJM deniega a la Fundación Francisco Franco cautelarísimas para paralizar su ilegalización

El TSJM deniega a la
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Vídeo: Así han sido los

Vídeo: Así han sido los registros de la Guardia Civil por el caso de Francisca Cadenas tras confirmar que los restos óseos encontrados eran suyos

El Destacamento ‘Vilkas’ del Ejército del Aire, el despliegue español en Lituania que ha neutralizado dos aviones de Rusia

Claves del juicio a la familia que estafó a más de 6.000 muertos cambiándoles el ataúd: todo se destapó tras la extorsión de un trabajador que guardó fotos y listas

La constructora que debe cuatro nóminas a sus trabajadores y deja al alcalde Almeida sin una promoción de 87 pisos protegidos y un centro de acogida para personas sin hogar

Los protocolos antiacoso de la Guardia Civil que fallaron a Carolina, la agente que sufrió durante cuatro años violaciones de su superior: “Es solo un momento...”

ECONOMÍA

Un empleado de una gasolinera

Un empleado de una gasolinera trabaja en su día libre para resolver un problema y es despedido por reclamar cinco horas extra: gana el juicio y recupera su puesto

Víctor Arpa, abogado: “Tu empresa puede estar quitándote este derecho y que tú ni siquiera lo sepas”

El Ibex 35 abre a la baja y pierde los 17.000 puntos con el petróleo por encima de los 102 dólares

La bajada del precio de la luz contiene el IPC en el 2,3% en febrero

Sebastián Ramírez, abogado: “Estas son las cinco causas más comunes por las que se pide una incapacidad permanente”

DEPORTES

Carlos Alcaraz vence a Cameron

Carlos Alcaraz vence a Cameron Norrie y ya está en semifinales de Indian Wells

El furor de los turcos por España se traslada al partido entre el Rayo Vallecano y el Samsunspor: “Pedro Sánchez, Atatürk”

Así era Juanito, la leyenda del Real Madrid con la que Arbeloa compara a Fede Valverde: de los valores madridistas a su conexión con la afición

El nuevo circuito de Fórmula 1 en Madrid comienza a revelar sus secretos: la primera curva de la carrera o el podio estilo Monza

David Villa regresa al Atlético de Madrid como nuevo miembro del Consejo de Administración del club