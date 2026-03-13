Espana agencias

El BOE publica el nombramiento de Elena Pérez como presidenta de la Sala de lo Social del TSJ de Cantabria

Guardar

El Boletín Oficial del Estado ha publicado este viernes el Real Decreto por el que nombra a Elena Pérez como presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC).

Su nombramiento fue acordado el pasado 28 de enero por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tras expirar el mandato de su antecesora, Mercedes Sancha.

La nueva presidenta de la Sala de lo Social del TSJC es desde 2008 magistrada de la misma y era la única candidata que aspiraba a presidir la misma.

Esta doctora en Derecho ingresó en la carrera judicial en el año 2001 y su primer destino fue el Juzgado único de Padrón. Cinco años después accedió a la categoría de magistrada especialista en el orden social con destino en la Sala de lo Social del TSJ de Madrid, donde permaneció apenas un año. Desde entonces, ejerce en la Sala de lo Social de Cantabria.

Elena Pérez es delegada de discapacidad del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria desde 2015, y en tal condición realiza funciones de coordinación, promoción e impulso de actividades no jurisdiccionales encaminadas a que las personas con discapacidad no sufran discriminación cuando se relacionan con los órganos judiciales.

En el ámbito internacional, fue miembro de la Red Judicial Europea (REJUE) desde el año 2018 hasta el 2024 y, desde entonces, es miembro de la Red Europea de Expertos en Derecho de la Unión (REDUE, división social).

Como docente, participa habitualmente en los cursos de formación centralizada y descentralizada del Consejo General del Poder Judicial, es profesora habitual en los cursos de verano de la Universidad de Cantabria y es miembro de la Cátedra de Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad de Cantabria-ICASST.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El Elche prepara la visita al Real Madrid con las ausencias de Bigas, John y Fort

Infobae

Aagesen destaca su apuesta por "todo al verde" en la transición ecológica pese a la guerra

Infobae

Tres menores heridos con quemaduras durante un experimento en un colegio de Girona

Infobae

Dos detenidos con 150.000 euros en bolsas de plástico en un vehículo en Olvera (Cádiz)

Infobae

El autor del correo clave del caso Montoro pide anularlo porque se vulneraron sus derechos

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Vídeo: Así han sido los

Vídeo: Así han sido los registros de la Guardia Civil por el caso de Francisca Cadenas tras confirmar que los restos óseos encontrados eran suyos

El Destacamento ‘Vilkas’ del Ejército del Aire, el despliegue español en Lituania que ha neutralizado dos aviones de Rusia

La constructora que debe cuatro nóminas a sus trabajadores y deja al alcalde Almeida sin una promoción de 87 pisos protegidos y un centro de acogida para personas sin hogar

Los protocolos antiacoso de la Guardia Civil que fallaron a Carolina, la agente que sufrió durante cuatro años violaciones de su superior: “Es solo un momento...”

Claves del juicio a la familia que estafó a más de 6.000 muertos cambiándoles el ataúd: todo se destapó tras la extorsión de un trabajador que guardó fotos y listas

ECONOMÍA

El Ibex 35 abre a

El Ibex 35 abre a la baja y pierde los 17.000 puntos con el petróleo por encima de los 102 dólares

La bajada del precio de la luz contiene el IPC en el 2,3% en febrero

Sebastián Ramírez, abogado: “Estas son las cinco causas más comunes por las que se pide una incapacidad permanente”

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

La ciudad de España en la que cuidarse es más barato: precios asequibles del gimnasio y de comida saludable (problema: hace frío)

DEPORTES

Carlos Alcaraz vence a Cameron

Carlos Alcaraz vence a Cameron Norrie y ya está en semifinales de Indian Wells

El furor de los turcos por España se traslada al partido entre el Rayo Vallecano y el Samsunspor: “Pedro Sánchez, Atatürk”

Así era Juanito, la leyenda del Real Madrid con la que Arbeloa compara a Fede Valverde: de los valores madridistas a su conexión con la afición

El nuevo circuito de Fórmula 1 en Madrid comienza a revelar sus secretos: la primera curva de la carrera o el podio estilo Monza

David Villa regresa al Atlético de Madrid como nuevo miembro del Consejo de Administración del club