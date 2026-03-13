Espana agencias

Dos Canadair del 43 Grupo del Ejército del Aire completan su adiestramiento contra incendios estos días en Canarias

Guardar

Dos aeronaves Canadair, pertenecientes al 43 Grupo del Ejército del Aire y del Espacio, llegarán este viernes a la Base Aérea de Gando, en Gran Canaria, para completar un adiestramiento que tiene como fin la preparación de la campaña de lucha contra los incendios forestales de este 2026.

Los Canadair CL-215T llegan al archipiélago procedentes de la Base Aérea de Torrejón de Ardoz y permanecerán en Canarias hasta el próximo jueves, 19 de marzo, para perfeccionar los procedimientos habituales de estos aviones, tales como son las tomas y descargas de agua, así como la actualización de rutas de aproximación situadas en aguas de los puertos, según ha informado el Mando Aéreo de Canarias.

En total, en este despliegue habrá implicada 37 personas, entre pilotos y personal del escalón de mantenimiento; mientras que el plan previsto, que está sujeto a las condiciones meteorológicas, es el de completar unas 40 horas de vuelo, que se llevará a cabo en las zonas portuarias de Las Palmas y Tenerife.

Así los aviadores del 43 Grupo van a acometer tomas en la zona del puerto de Las Palmas de cara al evento programado el próximo martes, 17 de marzo, día en el que el Ejército del Aire y del Espacio recordará el centenario del vuelo 'Plus Ultra' con un amerizaje de un avión del 43 Grupo junto al centro comercial El Muelle, en una jornada abierta a la participación de todo el público.

Los aviones del 43 Grupo, más conocidos por sus apodos de "botijos", "apagafuegos" o "corsarios", se ha movilizado en numerosas ocasiones hasta Canarias para colaborar en trabajos de extinción de incendios forestales, destacando el de agosto de 2019 en Gran Canaria y el de agosto de 2023 en Tenerife.

El lema de esta unidad, ubicada en la base de Torrejón, es "apaga y vámonos", manteniendo un servicio de alarma con tripulaciones y aviones preparados para actuar durante los 365 días del año.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Astilleros privados contaban a cierre de 2025 con 65 buques en cartera por 3.000 millones

Infobae

El TSJM deniega a la Fundación Francisco Franco cautelarísimas para paralizar su ilegalización

El TSJM deniega a la

Yolanda Díaz plantea "medidas escalonadas" para afrontar los efectos de la guerra de Irán

Infobae

Elma Saiz asegura que España está "mucho mejor" preparada ante la guerra en Irán que en 2022 en la de Ucrania

Elma Saiz asegura que España

Ministro de Deportes iraní dice que su selección no irá al Mundial

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Vídeo: Así han sido los

Vídeo: Así han sido los registros de la Guardia Civil por el caso de Francisca Cadenas tras confirmar que los restos óseos encontrados eran suyos

El Destacamento ‘Vilkas’ del Ejército del Aire, el despliegue español en Lituania que ha neutralizado dos aviones de Rusia

La constructora que debe cuatro nóminas a sus trabajadores y deja al alcalde Almeida sin una promoción de 87 pisos protegidos y un centro de acogida para personas sin hogar

Los protocolos antiacoso de la Guardia Civil que fallaron a Carolina, la agente que sufrió durante cuatro años violaciones de su superior: “Es solo un momento...”

Claves del juicio a la familia que estafó a más de 6.000 muertos cambiándoles el ataúd: todo se destapó tras la extorsión de un trabajador que guardó fotos y listas

ECONOMÍA

Un empleado de una gasolinera

Un empleado de una gasolinera trabaja en su día libre para resolver un problema y es despedido por reclamar cinco horas extra: gana el juicio y recupera su puesto

Víctor Arpa, abogado: “Tu empresa puede estar quitándote este derecho y que tú ni siquiera lo sepas”

El Ibex 35 abre a la baja y pierde los 17.000 puntos con el petróleo por encima de los 102 dólares

La bajada del precio de la luz contiene el IPC en el 2,3% en febrero

Sebastián Ramírez, abogado: “Estas son las cinco causas más comunes por las que se pide una incapacidad permanente”

DEPORTES

Carlos Alcaraz vence a Cameron

Carlos Alcaraz vence a Cameron Norrie y ya está en semifinales de Indian Wells

El furor de los turcos por España se traslada al partido entre el Rayo Vallecano y el Samsunspor: “Pedro Sánchez, Atatürk”

Así era Juanito, la leyenda del Real Madrid con la que Arbeloa compara a Fede Valverde: de los valores madridistas a su conexión con la afición

El nuevo circuito de Fórmula 1 en Madrid comienza a revelar sus secretos: la primera curva de la carrera o el podio estilo Monza

David Villa regresa al Atlético de Madrid como nuevo miembro del Consejo de Administración del club