Dos Canadair del 43 Grupo del Ejército del Aire completan su adiestramiento contra incendios estos días en Canarias

Dos aeronaves Canadair, pertenecientes al 43 Grupo del Ejército del Aire y del Espacio, llegarán este viernes a la Base Aérea de Gando, en Gran Canaria, para completar un adiestramiento que tiene como fin la preparación de la campaña de lucha contra los incendios forestales de este 2026.

Los Canadair CL-215T llegan al archipiélago procedentes de la Base Aérea de Torrejón de Ardoz y permanecerán en Canarias hasta el próximo jueves, 19 de marzo, para perfeccionar los procedimientos habituales de estos aviones, tales como son las tomas y descargas de agua, así como la actualización de rutas de aproximación situadas en aguas de los puertos, según ha informado el Mando Aéreo de Canarias.

En total, en este despliegue habrá implicada 37 personas, entre pilotos y personal del escalón de mantenimiento; mientras que el plan previsto, que está sujeto a las condiciones meteorológicas, es el de completar unas 40 horas de vuelo, que se llevará a cabo en las zonas portuarias de Las Palmas y Tenerife.

Así los aviadores del 43 Grupo van a acometer tomas en la zona del puerto de Las Palmas de cara al evento programado el próximo martes, 17 de marzo, día en el que el Ejército del Aire y del Espacio recordará el centenario del vuelo 'Plus Ultra' con un amerizaje de un avión del 43 Grupo junto al centro comercial El Muelle, en una jornada abierta a la participación de todo el público.

Los aviones del 43 Grupo, más conocidos por sus apodos de "botijos", "apagafuegos" o "corsarios", se ha movilizado en numerosas ocasiones hasta Canarias para colaborar en trabajos de extinción de incendios forestales, destacando el de agosto de 2019 en Gran Canaria y el de agosto de 2023 en Tenerife.

El lema de esta unidad, ubicada en la base de Torrejón, es "apaga y vámonos", manteniendo un servicio de alarma con tripulaciones y aviones preparados para actuar durante los 365 días del año.