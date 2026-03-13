Belarra llama a Mañueco "comercial" de las grandes empresas y le pregunta a qué consejo de administración quiere ir

La diputada y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha acusado al presidente de la Junta de Castilla y León y candidato a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, de ser un "comercial" de las grandes empresas y le ha preguntado en qué consejo de administración quiere terminar.

Belarra se ha expresado así en el marco del acto de cierre de campaña de Podemos en la campaña de las elecciones autonómicas de Castilla y León, donde ha apoyado al candidato de la formación morada a la Presidencia de la Junta, Miguel Ángel Llamas.

La secretaria general de Podemos, en una intervención ante algo más de 120 personas en un centro cívico de la capital, ha criticado la guerra de Irán y ha pedido que, para evitar las consecuencias que pueda tener en los españoles, se intervengan los precios del mercado porque el Gobierno tiene "la obligación de proteger a su gente".

"Estamos demasiado acostumbradas, y ese es un problema del bipartidismo, a que presidentes de comunidad autónoma, los presidentes del gobierno, más que trabajar para proteger a la gente, que es para lo que les elegimos en las elecciones, se dedican a ser comerciales de las grandes empresas", ha asegurado Ione Belarra, quien ha puesto como ejemplo de ello a Alfonso Fernández Mañueco.

A este respecto, ha asegurado que el candidato del PP "es un señor que básicamente es un comercial" para que empresas hagan sus negocios con las macrogranjas o las eléctricas "se hagan de oro" con los "grandes" parques eólicos o las fotovoltaicas. "A eso trabaja el señor Mañueco", ha aseverado.

Así, como "buena pregunta" al final de campaña, le ha pedido que diga en qué consejo de administración de gran empresa quiere terminar. "¿A qué gran empresa va a ir el señor Mañueco?", ha insistido Belarra, quien considera que es a la pregunta que tiene que contestar.

Además, en su intervención, la secretaria general de Podemos, entre gritos de "sí se puede", ha asegurado que hay una "estrategia muy concreta" para "radicalizar" a un sector concreto de la población, a hombres de mediana edad que "compran el discurso" radical.

"Os están intoxicando, os están radicalizando a propósito para deciros que los problemas que tenéis en vuestra vida no son que los rentistas se están haciendo de oro, los fondos buitres se están haciendo de oro, poniendo la vivienda por las nubes en Valladolid, en Castilla y León y en España", ha afirmado la diputada, quien ha advertido que los problemas son "los jefes" que "pagan una mierda", pero no las mujeres, las feministas, las personas LGTBI o las personas migrantes como dicen

"Yo llamo a todo el mundo y a toda la gente a no dejarse intoxicar, a tener pensamiento crítico", ha asegurado Belarra, quien ha insistido en que "los únicos adversarios que tiene la clase trabajadora en este país son los fondos buitres, son los rentistas, es la gran banca que se está haciendo de oro y son los empresarios explotadores".

GESTIÓN DEL PP

En el acto de cierre de campaña también ha apoyado a Llamas el secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández, quien ha sido procurador en las Cortes de Castilla y León en la última legislatura

Fernández ha parafraseado a Joaquín Sabina al decir que "sobran los motivos" para echar al PP después de 40 años "en los que están destrozando esta tierra", con el deterioro de la sanidad pública, listas de espera "disparadas", la Atención Primaria "al borde del colapso", falta de profesionales o "privatización continua" de la sanidad en esta comunidad.

"Por eso es muy importante que Miguel Ángel esté en las Cortes para llevar la voz de la sanidad pública", ha asegurado Pablo Fernández, quien ha ensalzado al candidato de la formación por atreverse a decir lo que otros no dicen o denunciar ante los tribunales la gestión de la Junta ante los incendios del pasado año, entre otros asuntos.

El secretario de Organización de Podemos ha insistido en sus críticas hacia el Gobierno del PP en la Comunidad y ha asegurado que, mientras muchos de los docentes "sufren interinidad y malas condiciones", año tras año el Partido Popular y Vox "dedican más millones de euros de dinero público a la educación privada y concertada" y ha animado a matricular en la escuela pública.

Sin embargo, Pablo Fernández considera que "lo más sangrante" que sucede en la Comunidad son los Servicios Sociales, "absolutamente privatizados" con el 75 pro ciento de las plazas residenciales de la región privadas.

"Es indecente, es infame que el Partido Popular y que Vox hayan hecho de los Servicios Sociales un vehículo de negocio para sus empresarios afines", ha aseverado el que fuera procurador autonómico, quien ha añadido que por eso es "tan crucial" que gente como Llamas "tenga la voz de todos" en las Cortes.