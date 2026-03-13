Espana agencias

Albares asegura que el euskera será oficial en la UE "antes o después" y se conseguirá "con el PP o sin el PP"

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha asegurado que el euskera será oficial en la Unión Europea "antes o después" porque es un objetivo "absolutamente irrenunciable por parte del Gobierno de España" y que se conseguirá "con el PP o sin el PP".

En una entrevista a ETB, recogida por Europa Press, Albares ha valorado la reunión "muy fructífera" de este viernes con la vicelehendakari primera y consejera de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco, Ibone Bengoetxea, en la sede del Ministerio en Madrid, en la que se ha formalizado la incorporación de Euskadi como miembro asociado de la UNESCO y de la Organización Mundial del Turismo.

Según ha explicado, en la reunión han repasado, además, asuntos como el avance de la macrorregión Atlántica que va a "beneficiar" a Euskadi y también el avance de la oficialidad de la euskera en la Unión Europea, "un objetivo absolutamente irrenunciable por parte del Gobierno de España" y también, según ha asegurado, "un objetivo personal" que lleva "muy orgullosamente a Europa".

Sobre la oficialidad del euskera en la Unión Europea, ha afirmado que "sin duda alguna es algo que va a ocurrir antes o después" y ha añadido que, según le han trasladado, "ningún estado lo va a vetar jamás".

El ministro ha explicado que había "algunos estados que tenían algunas dudas con respecto a sus propias lenguas, pero han estado trabajando la propuesta española para "incluir esas dudas y ya lo único que se necesita es conseguir esa unanimidad y que los últimos estados que todavía han pedido un poco más de tiempo para pensárselo, se sumen a la unanimidad".

"Si todas las fuerzas políticas españolas, incluida el Partido Popular, remaran a favor de euskera en la Unión Europea ya lo habríamos conseguido sin duda alguna, pero con el PP o sin el PP lo conseguiremos", ha asegurado.

