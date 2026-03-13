Abascal garantiza "contundencia y seriedad" en negociaciones de Gobierno y se erige como la "salvación nacional"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha garantizado este viernes que su formación mantendrá una actitud de "contundencia" en las futuras negociaciones de Gobierno tras las elecciones en Castilla y León y en otras autonomías, un compromiso que ha expresado durante el acto de cierre de campaña en la Plaza de Zorrilla de Valladolid, ante unas 2.000 personas, y donde ha erigido a su partido como la "alternativa política de salvación nacional" necesaria para "reconstruir" el país.

Abascal ha adelantado que Vox planteará una negociación "muy seria y muy contundente", la cual se desarrollará "medida a medida, con garantías y con plazos". Según ha explicado, esta firmeza responde a que el Partido Popular ha demostrado que "no es de fiar".

No obstante, ha asegurado que su formación tiene la mano tendida al ser los "principales interesados" en construir una alternativa al actual Ejecutivo.

En su intervención, el dirigente ha subrayado que España se encuentra en una situación crítica frente a la "mafia de unos y la estafa de otros". Por ello, ha defendido la necesidad de un proyecto que "lo restaure todo" y que posea el valor suficiente para modificar las políticas que han fallado durante décadas.

"Aquí no venimos a poner unos parchecitos ni a hacer un poco de maquillaje, venimos para una gran tarea de reconstrucción nacional", ha afirmado.

De este modo, Abascal ha incidido en la defensa de la unidad nacional, a la que ha calificado de "sagrada", y ha rechazado cualquier posibilidad de gobernar con el separatismo, al tiempo que ha reivindicado la recuperación de la soberanía española frente a Bruselas y ha exigido un control estricto de las fronteras para proteger la identidad y la prosperidad del pueblo frente a lo que ha denominado como "invasión migratoria".

El presidente de Vox también ha dedicado parte de su discurso a agradecer el respaldo de colectivos como las personas mayores, las mujeres y los jóvenes, a quienes ha definido como "fachavales" ante las críticas recibidas.

Así, ha reiterado que su partido es el único que defiende a la "España humilde y trabajadora" y ha instado a acudir a las urnas el domingo para lograr la "victoria más grande" de la historia de la formación.

Finalmente, Abascal ha insistido en que el objetivo de Vox no es simplemente ocupar sillones en el Gobierno, sino "gobernar para hacerlo todo" y Ha concluido su intervención con un llamamiento a los ciudadanos de Castilla y León para que actúen con valentía y sin miedo con el fin de devolver al pueblo "todo lo que le han robado" durante los últimos años.