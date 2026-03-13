Espana agencias

Abascal garantiza "contundencia y seriedad" en negociaciones de Gobierno y se erige como la "salvación nacional"

Guardar

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha garantizado este viernes que su formación mantendrá una actitud de "contundencia" en las futuras negociaciones de Gobierno tras las elecciones en Castilla y León y en otras autonomías, un compromiso que ha expresado durante el acto de cierre de campaña en la Plaza de Zorrilla de Valladolid, ante unas 2.000 personas, y donde ha erigido a su partido como la "alternativa política de salvación nacional" necesaria para "reconstruir" el país.

Abascal ha adelantado que Vox planteará una negociación "muy seria y muy contundente", la cual se desarrollará "medida a medida, con garantías y con plazos". Según ha explicado, esta firmeza responde a que el Partido Popular ha demostrado que "no es de fiar".

No obstante, ha asegurado que su formación tiene la mano tendida al ser los "principales interesados" en construir una alternativa al actual Ejecutivo.

En su intervención, el dirigente ha subrayado que España se encuentra en una situación crítica frente a la "mafia de unos y la estafa de otros". Por ello, ha defendido la necesidad de un proyecto que "lo restaure todo" y que posea el valor suficiente para modificar las políticas que han fallado durante décadas.

"Aquí no venimos a poner unos parchecitos ni a hacer un poco de maquillaje, venimos para una gran tarea de reconstrucción nacional", ha afirmado.

De este modo, Abascal ha incidido en la defensa de la unidad nacional, a la que ha calificado de "sagrada", y ha rechazado cualquier posibilidad de gobernar con el separatismo, al tiempo que ha reivindicado la recuperación de la soberanía española frente a Bruselas y ha exigido un control estricto de las fronteras para proteger la identidad y la prosperidad del pueblo frente a lo que ha denominado como "invasión migratoria".

El presidente de Vox también ha dedicado parte de su discurso a agradecer el respaldo de colectivos como las personas mayores, las mujeres y los jóvenes, a quienes ha definido como "fachavales" ante las críticas recibidas.

Así, ha reiterado que su partido es el único que defiende a la "España humilde y trabajadora" y ha instado a acudir a las urnas el domingo para lograr la "victoria más grande" de la historia de la formación.

Finalmente, Abascal ha insistido en que el objetivo de Vox no es simplemente ocupar sillones en el Gobierno, sino "gobernar para hacerlo todo" y Ha concluido su intervención con un llamamiento a los ciudadanos de Castilla y León para que actúen con valentía y sin miedo con el fin de devolver al pueblo "todo lo que le han robado" durante los últimos años.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Zapatero carga contra PP y Vox: "¡Qué valientes con los inmigrantes y qué sumisos con Netanyahu y Trump!"

En un mitin en Segovia, el exjefe del Ejecutivo español acusó a líderes conservadores de discriminar a quienes llegan de otros países mientras defienden a figuras internacionales, y reivindicó la importancia de acoger a quienes buscan oportunidades en España

Zapatero carga contra PP y

1-1. Un penalti de Havertz salva al Arsenal de la derrota en Leverkusen

Infobae

Sánchez promete "todos los recursos del Estado" para paliar los efectos de la guerra de Irán

Sánchez promete "todos los recursos

Néstor Rego destaca que hay actuaciones que el Gobierno "no impulsaría" si el BNG "no estuviese" en las Cortes

Infobae

Belarra llama a salir a la calle, movilizarse el día 21 y liderar la "alianza anti-Trump"

Belarra llama a salir a
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de la muerte

Última hora de la muerte de Francisca Cadenas: la abogada de la familia no cree al detenido que trata de exculpar a su hermano

Javier Milei aterrizó en Madrid: así será el fin de semana del presidente argentino en España

La Embajada de Estados Unidos en España alerta a sus ciudadanos por las manifestaciones del ‘No a la guerra’ en Madrid

Madrilucía se cancela entre críticas por apropiación cultural y problemas logísticos: la versión madrileña de la Feria de Abril se aplaza a 2027

Un hombre se atrinchera en una casa de un pueblo de Burgos tras secuestrar a punta de pistola a un taxista en Madrid

ECONOMÍA

¿Pueden obligarte a pagar con

¿Pueden obligarte a pagar con efectivo en una tienda?

Francisco Fernández Yuste, orientador laboral: “Pagar la mejor de las terapias jamás cambiará un trabajo tóxico”

Las fugas de metano del principal proveedor de gas de España ponen en peligro la continuidad del suministro nacional

La energía solar se posiciona como la principal fuente eléctrica de España y aminora el impacto del conflicto de Oriente Medio

Un hombre estuvo cobrando 12.000 euros al mes durante dos años bajo diez identidades falsas: fue descubierto por enviar una carta con una dirección incorrecta

DEPORTES

Carlos Alcaraz vence a Cameron

Carlos Alcaraz vence a Cameron Norrie y ya está en semifinales de Indian Wells

El furor de los turcos por España se traslada al partido entre el Rayo Vallecano y el Samsunspor: “Pedro Sánchez, Atatürk”

Así era Juanito, la leyenda del Real Madrid con la que Arbeloa compara a Fede Valverde: de los valores madridistas a su conexión con la afición

El nuevo circuito de Fórmula 1 en Madrid comienza a revelar sus secretos: la primera curva de la carrera o el podio estilo Monza

David Villa regresa al Atlético de Madrid como nuevo miembro del Consejo de Administración del club