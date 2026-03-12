Espana agencias

PP cree que la ciudadanía de C-LM quiere "huir del socialismo" y culpa a Page del "abandono" que atraviesa la región

La secretaria general del PP de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha aseverado que los ciudadanos castellanomanchegos quieren "huir del socialismo", algo que, apunta, podrán conseguir con su voto en las elecciones del próximo año; y es que tras once años de Ejecutivo socialista, el Gobierno "está agotado".

En una entrevista con Europa Press, Agudo ha puesto varios ejemplos de lo que para ella justifican las acusaciones de "abandono", como por ejemplo la situación de la sanidad, "con protestas en hospitales y centros de salud con agendas insostenibles".

Suma a esto la situación en el sistema educativo, "al que este gobierno le ha perdido el respeto" y ha convertido al profesorado en un gremio "de riesgo", ya que "están siendo atacados bajo la mirada de Emiliano García-Page".

Abre aquí el capítulo de infraestructuras, ya que las vías de comunicación de competencia autonómica "dan la imagen de un gobierno agotado".

Como cuarta página, habla de la situación del campo, y es que a su juicio "está harto de que se les engañe" y ya se ha comprobado al ver cómo "ha estallado en la calle". Entre sus reclamaciones, paliar la plaga de conejos o restar la burocracia. "Están más tiempo en una gestoría rellenando papeles que subiéndose a un tractor".

En quinto lugar y entre los problemas más acuciantes de los castellanomanchegos, ha colocado la circunstancia del colectivo de trabajadores autónomos, "a los que cada día se les fríe más a impuestos".

Ante este panorama, aboga Carolina Agudo por "tomar medidas" como ya ha propuesto el Partido Popular a nivel nacional, "con iniciativas para proteger a las familias en momentos de angustia" como una reducción del IVA o bajada generalizada de impuestos.

"Lo que tiene que hacer el Gobierno es tomar decisiones, que es algo que no hace. Ha convertido la región en un infierno fiscal. Hay que bajar impuestos para acceder a vivienda y para que las cosechas sean rentables, pero en lugar de eso han creado un nuevo impuesto del agua", ha señalado Agudo, quien agrega la necesidad de acometer iniciativas sugeridas por los 'populares' como "eliminar burocracia o deflactar el IRPF".

