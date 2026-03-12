Espana agencias

Marcelino: “Nos espera un partido complicado en un campo que se nos da mal”

Vila-real (Castellón), 12 mar (EFE).- El entrenador del Villarreal, Marcelino García Toral, aseguró este jueves en rueda de prensa que a su equipo le espera este viernes ante el Deportivo Alavés un encuentro “complicado” en un campo que se le da tradicionalmente “mal” tanto al conjunto castellonense como a él.

“Es un campo complicado en el que llevamos tiempo sin ganar. También se nos ha atragantado con otros equipos”, añadió Marcelino sobre Mendizorroza.

“Jugamos ante un rival con mucha intensidad, con ritmo y en un campo donde la gente aprieta mucho. Es complicado para todos los rivales”, insistió el asturiano, que desea lograr en Vitoria su victoria número 100 como entrenador del Villarreal.

“Ganar supondría sumar tres puntos importantísimos y, si además se cumple ese dato personal, encantado”, apostilló.

Marcelino recordó que el Alavés acaba de cambiar de entrenador y que se encuentra en una “situación complicada” en la clasificación, por lo que se juega “muchísimo”.

“Estamos en el tramo final de la temporada y ya quedan pocos partidos para cumplir los objetivos”, argumentó, y añadió que el partido ante el conjunto vitoriano cuenta con unas “connotaciones diferentes” que aumentan su dificultad.

El técnico indicó que ya se notan modificaciones en el Alavés desde la llegada de Quique Flores, como su “estructura”.

“Ahora es más claro el 5-3-2, sistema que ya utilizó en el Sevilla. Veremos si su juego es más directo, pero Quique estructura bien sus equipos, se adapta a contextos complicados y obtiene buenos rendimientos”, explicó.

Marcelino no desveló si repetirá el equipo que superó al Elche, pero indicó que el gran objetivo del Villarreal es “tener continuidad” en los partidos, ya que reconoció que alternan buenas fases de juego con otras menos positivas.

El entrenador se congratuló de haber ganado la mitad de los partidos que ha dirigido en la máxima categoría, algo que achacó a contar con “buenos futbolistas”.

“Llevo 23 años entrenando. Si hubiera ganado un partido de cada cinco habría entrenado menos”, bromeó el asturiano, que dijo estar contento de su trayectoria en los banquillos.

Sobre la situación actual del Villarreal, Marcelino afirmó que su equipo cuenta con una “barbaridad de puntos” y agradeció las palabras del consejero delegado, Fernando Roig, en las que elogió el rendimiento del equipo.

“Nuestra obligación es trabajar con la máxima honestidad y esfuerzo. Así entiendo mi profesión”, señaló, destacando la buena relación con los dirigentes y la estabilidad del club.

El técnico puso en valor la actual posición clasificatoria del Villarreal y afirmó que sacar 11 puntos de ventaja al Betis, 19 a la Real Sociedad y más de 20 a Sevilla y Valencia “dice la enorme temporada que estamos haciendo”.

Por último, calificó de “bueno para el fútbol español” que España pueda contar con un quinto equipo en la próxima edición de la Liga de Campeones, lo que allanaría el camino al Villarreal para repetir en la competición, aunque precisó que “nosotros no pensamos ahora en eso”. EFE

