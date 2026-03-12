'La buena hija' muestra la mirada llena de matices de una niña sobre la violencia machista

Málaga, 12 mar (EFE).- En la película 'La buena hija' el espectador acompaña a una niña de 12 años en el doloroso proceso de descubrir la incapacidad de su padre para gestionar sus emociones, una aproximación a la violencia machista dirigida con sutileza por Jùlia de Paz (guionista de 'Querer') que se ha presentado este jueves en el Festival de Málaga.

Con la debutante Kiara Arancibia como Carmela junto a Janet Novás ('Romería') en el papel de una madre que ha decidido separarse; Julián Villagrán ('Grupo 7') como el padre, un artista plástico al que su hija idolatra; y Petra Martínez ('La vida era eso') como la abuela, el largometraje concursa por la Biznaga de oro en la sección oficial de esta 29ª edición del festival.

En esta adaptación del corto homónimo de Jùlia de Paz, la joven protagonista no tiene todas las cartas sobre la mesa, y las va conociendo a medida que avanza el metraje, con situaciones que invitan a reflexionar sobre qué es violencia y qué no. "Desde el principio nunca quisimos ser demasiado explícitas", ha remarcado la coguionista, Nuria Dunjó ('Jone, a veces').

Con un estilo naturalista, el tratamiento de la niña se aleja de la infantilización y es su mirada la que acompaña el espectador en espacios tan inhóspitos como el punto de encuentro institucional con su padre, con el que pasará del amor al desamor, en un viaje que hará a la inversa con su madre.

Como telón de fondo, la violencia machista. Para escribir la película, la directora hizo un trabajo de investigación que duró casi seis años en el que junto a su coguionista se entrevistó con mujeres sobrevivientes, hombres condenados por estos delitos y sus hijos.

"Lo que vimos claramente es que los niños y niños no eran escuchados. No se estaba teniendo en cuenta sus necesidades y por lo tanto no se estaban teniendo en cuenta sus derechos", ha remarcado De Paz.

Uno de los aspectos que retratan es el intercambio de los niños entre los progenitores en un espacio, los puntos de encuentro, que con su frialdad "ya conllevan una cierta violencia, aunque los trabajadores hacen todo lo que pueden con los recursos que hay", ha dicho la directora.

Para Julián Villagrán, este personaje lleno de claroscuros -tan amoroso y carismático como violento en su evolución- ha sido un poco que le toque la lotería, ha dicho. "Es difícil que te emplacen a un reto, que te hagan esforzarte a ir a sitios donde que no te repitas con lo que sea que sabes que te funciona. La apuesta fue que el público pudiera empatizar con el padre y no hacer nada maniqueo", ha remarcado.

Por su parte, Janet Novás, que interpreta con acierto a una madre que inicialmente es poco comprendida por su hija, ha remarcado que sus propias inseguridades -el cine es aún bastante reciente para ella- han servido para construir al personaje. "A veces se siente torpe, pero quiere avanzar y reconstruir su vida", ha resumido sobre su papel en la película que se estrena en cines el próximo 10 de abril. EFE

(foto)