Espana agencias

'La buena hija' muestra la mirada llena de matices de una niña sobre la violencia machista

Guardar

Málaga, 12 mar (EFE).- En la película 'La buena hija' el espectador acompaña a una niña de 12 años en el doloroso proceso de descubrir la incapacidad de su padre para gestionar sus emociones, una aproximación a la violencia machista dirigida con sutileza por Jùlia de Paz (guionista de 'Querer') que se ha presentado este jueves en el Festival de Málaga.

Con la debutante Kiara Arancibia como Carmela junto a Janet Novás ('Romería') en el papel de una madre que ha decidido separarse; Julián Villagrán ('Grupo 7') como el padre, un artista plástico al que su hija idolatra; y Petra Martínez ('La vida era eso') como la abuela, el largometraje concursa por la Biznaga de oro en la sección oficial de esta 29ª edición del festival.

En esta adaptación del corto homónimo de Jùlia de Paz, la joven protagonista no tiene todas las cartas sobre la mesa, y las va conociendo a medida que avanza el metraje, con situaciones que invitan a reflexionar sobre qué es violencia y qué no. "Desde el principio nunca quisimos ser demasiado explícitas", ha remarcado la coguionista, Nuria Dunjó ('Jone, a veces').

Con un estilo naturalista, el tratamiento de la niña se aleja de la infantilización y es su mirada la que acompaña el espectador en espacios tan inhóspitos como el punto de encuentro institucional con su padre, con el que pasará del amor al desamor, en un viaje que hará a la inversa con su madre.

Como telón de fondo, la violencia machista. Para escribir la película, la directora hizo un trabajo de investigación que duró casi seis años en el que junto a su coguionista se entrevistó con mujeres sobrevivientes, hombres condenados por estos delitos y sus hijos.

"Lo que vimos claramente es que los niños y niños no eran escuchados. No se estaba teniendo en cuenta sus necesidades y por lo tanto no se estaban teniendo en cuenta sus derechos", ha remarcado De Paz.

Uno de los aspectos que retratan es el intercambio de los niños entre los progenitores en un espacio, los puntos de encuentro, que con su frialdad "ya conllevan una cierta violencia, aunque los trabajadores hacen todo lo que pueden con los recursos que hay", ha dicho la directora.

Para Julián Villagrán, este personaje lleno de claroscuros -tan amoroso y carismático como violento en su evolución- ha sido un poco que le toque la lotería, ha dicho. "Es difícil que te emplacen a un reto, que te hagan esforzarte a ir a sitios donde que no te repitas con lo que sea que sabes que te funciona. La apuesta fue que el público pudiera empatizar con el padre y no hacer nada maniqueo", ha remarcado.

Por su parte, Janet Novás, que interpreta con acierto a una madre que inicialmente es poco comprendida por su hija, ha remarcado que sus propias inseguridades -el cine es aún bastante reciente para ella- han servido para construir al personaje. "A veces se siente torpe, pero quiere avanzar y reconstruir su vida", ha resumido sobre su papel en la película que se estrena en cines el próximo 10 de abril. EFE

(foto)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El Constitucional acuerda que Metro de Sevilla vulneró el derecho de huelga en 2018

Infobae

Podemos pide incluir un tope a las hipotecas variables en el paquete de medidas por guerra

Infobae

Las agresiones a profesionales sanitarios suben un 8,7 % en un año y superan las 18.500

Infobae

Un trabajo sugiere integrar las ayudas contra la pobreza energética en un solo instrumento

Infobae

Attaoui, Llopis y Marta García, en la lista para los Mundiales de Torun

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Confirman la sanción de 40.000

Confirman la sanción de 40.000 euros a una empresa de juego por permitir apostar a una persona inscrita en el registro de ludópatas

Ayuso defiende la “libertad” de los médicos para no realizar un aborto y recurrirá la orden del TSJM de crear el registro: “No voy a señalar a nadie”

Los militares españoles en Líbano trasladan a familias a zonas seguras en medio de la escalada del conflicto entre Israel y Hezbolá

La Guardia Civil confirma que los restos óseos encontrados en la vivienda investigada de Badajoz pertenecen a Francisca Cadenas

La relación entre España y EEUU en la OTAN tras 40 años del referéndum sobre continuar en la Alianza: “Son un aliado terrible”

ECONOMÍA

Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “Como

Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “Como norma general es la empresa la que decide cómo organizar la recuperación de las horas extra”

Si te llega un bizum por error y nunca lo devuelves, esto es lo que dice la ley

Diego Moreno, corredor de seguros: “Este truco para ahorrar en el seguro de hogar es muy sencillo y mucha gente ni se lo plantea”

Sebastián Ramírez, abogado: “La Seguridad Social está poniendo muchos problemas para conceder pensiones de incapacidad permanente”

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

DEPORTES

Carlos Alcaraz vence sin problemas

Carlos Alcaraz vence sin problemas a Casper Ruud para clasificarse a los cuartos de final de Indian Wells

Las palabras de Pep Guardiola tras las derrota del Manchester City ante el Real Madrid: “Han llegado tres veces y nos hacen tres goles...”

El ‘pajarito’ Valverde vuela sobre el Bernabéu y firma tres goles ante el Manchester City: “Hacía mucho que no disfrutaba de esta forma”

El Real Madrid brilla y golea al Manchester City gracias al hat-trick de Valverde para dejar encarrilados los octavos de Champions

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Manchester City en Champions