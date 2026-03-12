Espana agencias

Iustitia Europa pide a la CPI que investigue a Trump y Netanyahu por crímenes de guerra

Según el documento presentado, estos hechos podrían constituir graves violaciones al derecho internacional, incluyendo ataques contra la población civil, contra bienes civiles —como instalaciones educativas— y homicidios.

La comunicación también solicita a la Fiscalía que examine si la campaña militar iniciada el 28 de febrero de 2026 contra el territorio iraní podría constituir un acto de agresión contrario a la Carta de las Naciones Unidas, al haber ocurrido presuntamente sin la autorización del Consejo de Seguridad.

Iustitia Europa recuerda que la Corte Penal Internacional tiene jurisdicción para examinar las comunicaciones presentadas por cualquier persona u organización en virtud del artículo 15 del Estatuto de Roma y que es la Oficina del Fiscal la única autoridad competente para determinar si existe una base razonable para abrir un examen preliminar.

El presidente de Iustitia Europa y abogado Luis María Pardo ha explicado que esta comunicación presentada ante la CPI "no tiene como objetivo realizar un juicio político", sino poner en conocimiento hechos que podrían constituir crímenes internacionales y que deben ser investigados conforme al derecho internacional. EFE

