Espana agencias

Garriga dice que los purgados de Vox tienen el "síndrome del príncipe destronado" y algunas "frustraciones"

El dirigente expresó que quienes abandonaron la formación presentan resentimiento por perder protagonismo, acusando incoherencias en críticas recientes y defendiendo la unidad interna al invitar a los descontentos a marcharse si no comparten el rumbo actual

Guardar

Al referirse a los comentarios de exmilitantes críticos, Ignacio Garriga subrayó lo que denominó como “síndrome del Príncipe destronado”, un concepto que utiliza para describir la actitud de quienes ya no tienen un papel en la formación, pero mantienen resentimiento tras haber perdido protagonismo. Según informó Europa Press, el vicepresidente y secretario general de Vox abordó esta cuestión durante una entrevista en el programa ‘La Mirada Crítica’ de Tele 5, donde analizó las causas de las desavenencias internas y defendió la integridad del partido, presentando como legítima la decisión de quienes deseen marcharse si no comparten el rumbo actual.

Durante el diálogo con el medio, Garriga relacionó este fenómeno con las recientes declaraciones de Javier Ortega Smith, exdirigente de Vox, quien acusó a la actual dirección del partido de estar bajo la influencia de sectores empresariales. El dirigente, refiriéndose directamente a estos planteamientos, afirmó que quienes abandonaron la formación muestran incoherencias en sus críticas, ya que apoyaron las reglas y los estatutos internos en el pasado. “Ellos votaron a favor de unas reglas internas, de unos estatutos y de unas decisiones, hace 15 días todo era magnífico y Vox era un partido democrático. Y ahora resulta que se les pide que cambien de posición en el terreno del juego y Vox ya no es democrático”, sostuvo Garriga, recogió Europa Press.

El vicepresidente y secretario general de Vox opinó que mantener este tipo de posturas tras un cambio en el reparto interno de roles refleja actitudes de frustración personal. Para Garriga, este tipo de comportamientos no representan una amenaza a la continuidad del proyecto político que lideran. Rechazó la idea de que la formación sufra una crisis interna de gran magnitud, señalando que los desacuerdos son parte de la dinámica natural de las organizaciones políticas, pero enfatizó que quienes no se sientan identificados con la dirección que toma el partido pueden optar por desvincularse. “Quien no quiera estar en Vox se puede ir”, manifestó el dirigente en la entrevista reproducida por Europa Press.

Respecto a las acusaciones de anterior figuras relevantes que califican a Vox de partido antidemocrático, Garriga contrapuso esas declaraciones con el historial de apoyo que, según explicó, estos mismos dirigentes ofrecieron a las normas internas y a las decisiones adoptadas en el pasado reciente. El medio Europa Press detalló que el dirigente lamentó la aparente contradicción de quienes elogian los principios del partido mientras ocupan cargos de responsabilidad, pero pasan a criticar su naturaleza democrática al perder influencia.

Ignacio Garriga declaró que el compromiso del partido con su proyecto político sigue vigente “a pesar de las frustraciones de algunos”, según consignó Europa Press. Puntualizó que no atribuye especial relevancia a las diferencias con exmilitantes o exdirigentes. Para el secretario general, estos desencuentros no alteran la cohesión interna ni la estrategia del partido.

En la conversación con Tele 5, registrada por Europa Press, Garriga adoptó un tono firme al defender que los principios y reglas internas de Vox han sido ratificados por amplias mayorías dentro de la formación. Insistió en que las decisiones se toman de acuerdo con procedimientos establecidos y transparentes. Además reiteró su invitación a quienes no estén conformes con la orientación del partido para que dejen la organización y busquen otros espacios políticos compatibles con sus aspiraciones.

Garriga explicó que la permanencia en la formación implica aceptar tanto las normas como las directrices colectivas que se han acordado. Resaltó que quien decide desafiliarse o expresar desaprobación pública tras perder cuotas de poder lo hace por motivos ajenos a cuestiones de principios, interpretando estas situaciones como resultado de expectativas personales insatisfechas más que del desarrollo de conflictos ideológicos profundos.

Europa Press puntualizó que, de acuerdo con el análisis del secretario general de Vox, el partido mantendrá el rumbo propuesto por sus órganos de dirección y continuará priorizando la lealtad de quienes colaboran con la agenda política consensuada. No prevé modificaciones en la estructura o los postulados básicos como consecuencia del malestar de algunos exmiembros.

Temas Relacionados

VoxIgnacio GarrigaJavier Ortega SmithTelecincoEspañaEuropa PressCrisis internaPartido políticoMedios de comunicaciónEntrevistaEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Barzic (Cultural Leonesa) renuncia a la selección croata y estará ante Andorra y Huesca

Infobae

La investigación avanza que los tornillos de la pasarela de Santander estaban muy oxidados

Infobae

El arquitecto que cose indumentaria fallera a su familia y además enseña gratis a hacerlo

Infobae

Liberadas seis personas obligadas a trabajar hasta 14 horas al día en La Rioja

Infobae

La líder de Podem Catalunya denuncia amenazas neonazis y "vandalización" de su vehículo

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El viaje del papa León

El viaje del papa León XIV a España condiciona la opción de un adelanto electoral de Pedro Sánchez

¿A quién votarán los jóvenes en Castilla y León? Cuatro de ellos nos dan su respuesta: “Muchos piensan que no cambiará nada, pero al final los votos de todos cuentan”

Última hora de la muerte de Francisca Cadenas: la abogada de la familia no cree al detenido que trata de exculpar a su hermano

Javier Milei aterrizó en Madrid: así será el fin de semana del presidente argentino en España

La Embajada de Estados Unidos en España alerta a sus ciudadanos por las manifestaciones del ‘No a la guerra’ en Madrid

ECONOMÍA

Cuánto cuesta ser fallero en

Cuánto cuesta ser fallero en Valencia: hasta 4.100 euros entre indumentaria, complementos y ocio

¿Pueden obligarte a pagar con efectivo en una tienda?

Francisco Fernández Yuste, orientador laboral: “Pagar la mejor de las terapias jamás cambiará un trabajo tóxico”

Las fugas de metano del principal proveedor de gas de España ponen en peligro la continuidad del suministro nacional

La energía solar se posiciona como la principal fuente eléctrica de España y aminora el impacto del conflicto de Oriente Medio

DEPORTES

De la cartera a la

De la cartera a la cantera: Arbeloa cambia la forma de trabajar del Real Madrid y pone a La Fábrica a la altura de La Masía

Mbappé progresa en su recuperación y apunta a la Champions ante el Manchester City

Carlos Alcaraz vence a Cameron Norrie y ya está en semifinales de Indian Wells

El furor de los turcos por España se traslada al partido entre el Rayo Vallecano y el Samsunspor: “Pedro Sánchez, Atatürk”

Así era Juanito, la leyenda del Real Madrid con la que Arbeloa compara a Fede Valverde: de los valores madridistas a su conexión con la afición