Garriga dice que los purgados de Vox tienen el "síndrome del príncipe destronado" y algunas "frustraciones"

Al referirse a los comentarios de exmilitantes críticos, Ignacio Garriga subrayó lo que denominó como “síndrome del Príncipe destronado”, un concepto que utiliza para describir la actitud de quienes ya no tienen un papel en la formación, pero mantienen resentimiento tras haber perdido protagonismo. Según informó Europa Press, el vicepresidente y secretario general de Vox abordó esta cuestión durante una entrevista en el programa ‘La Mirada Crítica’ de Tele 5, donde analizó las causas de las desavenencias internas y defendió la integridad del partido, presentando como legítima la decisión de quienes deseen marcharse si no comparten el rumbo actual.

Durante el diálogo con el medio, Garriga relacionó este fenómeno con las recientes declaraciones de Javier Ortega Smith, exdirigente de Vox, quien acusó a la actual dirección del partido de estar bajo la influencia de sectores empresariales. El dirigente, refiriéndose directamente a estos planteamientos, afirmó que quienes abandonaron la formación muestran incoherencias en sus críticas, ya que apoyaron las reglas y los estatutos internos en el pasado. “Ellos votaron a favor de unas reglas internas, de unos estatutos y de unas decisiones, hace 15 días todo era magnífico y Vox era un partido democrático. Y ahora resulta que se les pide que cambien de posición en el terreno del juego y Vox ya no es democrático”, sostuvo Garriga, recogió Europa Press.

El vicepresidente y secretario general de Vox opinó que mantener este tipo de posturas tras un cambio en el reparto interno de roles refleja actitudes de frustración personal. Para Garriga, este tipo de comportamientos no representan una amenaza a la continuidad del proyecto político que lideran. Rechazó la idea de que la formación sufra una crisis interna de gran magnitud, señalando que los desacuerdos son parte de la dinámica natural de las organizaciones políticas, pero enfatizó que quienes no se sientan identificados con la dirección que toma el partido pueden optar por desvincularse. “Quien no quiera estar en Vox se puede ir”, manifestó el dirigente en la entrevista reproducida por Europa Press.

Respecto a las acusaciones de anterior figuras relevantes que califican a Vox de partido antidemocrático, Garriga contrapuso esas declaraciones con el historial de apoyo que, según explicó, estos mismos dirigentes ofrecieron a las normas internas y a las decisiones adoptadas en el pasado reciente. El medio Europa Press detalló que el dirigente lamentó la aparente contradicción de quienes elogian los principios del partido mientras ocupan cargos de responsabilidad, pero pasan a criticar su naturaleza democrática al perder influencia.

Ignacio Garriga declaró que el compromiso del partido con su proyecto político sigue vigente “a pesar de las frustraciones de algunos”, según consignó Europa Press. Puntualizó que no atribuye especial relevancia a las diferencias con exmilitantes o exdirigentes. Para el secretario general, estos desencuentros no alteran la cohesión interna ni la estrategia del partido.

En la conversación con Tele 5, registrada por Europa Press, Garriga adoptó un tono firme al defender que los principios y reglas internas de Vox han sido ratificados por amplias mayorías dentro de la formación. Insistió en que las decisiones se toman de acuerdo con procedimientos establecidos y transparentes. Además reiteró su invitación a quienes no estén conformes con la orientación del partido para que dejen la organización y busquen otros espacios políticos compatibles con sus aspiraciones.

Garriga explicó que la permanencia en la formación implica aceptar tanto las normas como las directrices colectivas que se han acordado. Resaltó que quien decide desafiliarse o expresar desaprobación pública tras perder cuotas de poder lo hace por motivos ajenos a cuestiones de principios, interpretando estas situaciones como resultado de expectativas personales insatisfechas más que del desarrollo de conflictos ideológicos profundos.

Europa Press puntualizó que, de acuerdo con el análisis del secretario general de Vox, el partido mantendrá el rumbo propuesto por sus órganos de dirección y continuará priorizando la lealtad de quienes colaboran con la agenda política consensuada. No prevé modificaciones en la estructura o los postulados básicos como consecuencia del malestar de algunos exmiembros.