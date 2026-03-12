Espana agencias

El Gobierno llevará al Congreso un real decreto ley con el plan de respuesta a la guerra

Madrid, 12 mar (EFE).- El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha dicho este jueves que el Gobierno está ultimando el plan integral de respuesta a la guerra de Irán para remitirlo al Congreso, "seguramente" como real decreto ley por ser "necesario y urgente".

Torres ha señalado en una entrevista en RNE recogida por EFE que están a la espera de que los grupos parlamentarios y los agentes sociales planteen sus medidas para contrarrestar los efectos negativos del conflicto en Oriente Medio.

En este sentido ha dicho que espera que las aportaciones sean "constructivas", pero, sobre todo, que "quien hace propuestas termine apoyando su convalidación" en el Congreso.

Según ha recalcado, sería "lamentable" que "con lo que está ocurriendo en el mundo" votaran 'no' para así infringir una derrota al Gobierno como, ha criticado, ha pasado en otras ocasiones.

"Hay que tener criterio de Estado. Se hace muy necesario y se echa mucho en falta", ha incidido Torres.

Preguntado si sería el momento de hacer el esfuerzo de sacar adelante el llamado escudo social rechazado ya en dos ocasiones en el Congreso, el ministro ha respondido que cree que sí, pero ha puntualizado que a esa pregunta debe responder quien ha votado en contra (PP, Junts y Vox).

Especialmente se ha dirigido al PP porque "quien aspira a gobernar este país tiene que tener en cuenta que si está en la oposición también es para construir".

Torres ha defendido que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no haya llamado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por la guerra de Irán; ha apuntado que también podría haber sido al revés y ha criticado que se "señale" al jefe del Ejecutivo cuando sí se está hablando con el PP.EFE

