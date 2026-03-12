Díaz critica que Feijóo es como una "lavadora vieja con un único programa" y tilda a Aznar de "señoro de la guerra"

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha criticado que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, es como una "lavadora vieja" que solo tiene un "único programa" económico, basado en la mera rebaja de impuestos ante la crisis, y le ha instado que por una vez sea "patriota" y apoye al Ejecutivo en su plan de medidas frente a la crisis de la guerra de Irán.

También ha reivindicado la posición "digna" del Gobierno en este conflicto y ha replicado al expresidente José María Aznar, que reivindicó que España tenía que estar junto a aliados como Estados Unidos (EEUU), que no acepta "ninguna lección" de un "señoro" y "señor de la guerra".

En una entrevista en 'TVE', recogidas por Europa Press, Díaz ha desdeñado que el PP centre sus propuestas contra la crisis provocada por la guerra de Irán únicamente, a su juicio, en la bajada generalizada de impuestos.

"Feijóo es como una lavadora vieja, aquellas lavadoras que tenían un único programa, que es bajar impuestos", ha ironizado Díaz para exigir al presidente del PP que se coloque primero en el lado de la denuncia de esta guerra "ilegal", ejerza como "patriota" y "demócrata" y respalde al Ejecutivo en su plan anticrisis.

Incluso le ha advertido de que en su afán de golpear al Gobierno en cualquier materia, Feijóo lo único que revela es que está en "manos de Vox" y trabaja solo para inflar "todavía más electoralmente" a la formación de lidera Santiago Abascal.

"MELONI ES MÁS LISTA QUE TODO EL PP"

De hecho, ha lanzado que ante este conflicto bélico la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha sido "mucho más lista que todo el PP", que tiene que rectificar porque "efectivamente un demócrata no puede colocarse del lado de la vulneración de la legalidad internacional". También ha recriminado a los 'populares' que no tuvieron tampoco la "dignidad de apoyar a su Ministerio cuando impulsó el mecanismo de los ERTE durante la pandemia del covid.

Por otro lado, Díaz ha cargado contra José María Aznar al exclamar que ve en su figura "la España más negra" y "lo peor" que ha pasado en España al situar al país fuera de la legalidad internacional en la guerra de Irak de 2003.

AZNAR REPRESENTA LA "ESPAÑA MÁS NEGRA"

"Es el hombre que ha sacrificado, ha mentido y ha dirigido la peor política económica de nuestro país recuerden con un vicepresidente de la cárcel", ha espetado Díaz para recalcar que Aznar no puede dar ninguna lección de "decencia". Es más, ha contrapuesto que la dignidad que él no ostentó la abandera ahora el Gobierno.

Por otro lado, ha recriminado al exministro del Interior Jaime Mayor Oreja que dijera sobre el atentado del 11M que el objetivo era sacar al PP del Gobierno, declaraciones que le "espigan la piel" por ser una "indecencia" y un compendio de "barbaridades".

"España es muchísimo mejor que toda esta caterva de hombres, todos señoros, los hombres de la guerra, que le han hecho un daño atroz a España y, por cierto, a su partido (el PP)", ha sentenciado la titular de Trabajo para animar a la necesidad de movilizar a las bases progresistas en las próximas elecciones.

NO LE VALEN LAS ACLARACIONES DE VON DER LEYEN

También ha considerado una "infamia" que la mayor parte de dirigentes políticos comunitarios estén "callados" y no protesten ante la deriva del presidente de EEUU, Donald Trump, que actúa como le da la gana.

En especial, ha arremetido contra la presidenta de la Comisión Europea tras cuestionar que el mundo esté regido por normas. Es más, Díaz ha señalado que lo le sirve es que la propia Von der Leyen haya rectificado sus declaraciones iniciales y ha criticado su "inacción", con una estrategia que lleva a la UE a plegarse a los intereses de Trump que quiere eliminar a Europa como un actor relevante en la esfera internacional.

En contraposición, ha defendido que el Gobierno que dirige Pedro Sánchez es una "faro moral" que levanta en el "corazón de Europa" la bandera de democracia, el respeto a los derechos humanos, la legalidad internacional y la paz.