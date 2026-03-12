Canarias y Euskadi piden una Conferencia de Presidentes urgente por la guerra de Irán

Santa Cruz de Tenerife, 12 mar (EFE).- Los presidentes de Canarias y Euskadi han remitido una carta conjunta al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, en la que solicitan la convocatoria urgente de una Conferencia de Presidentes u otro órgano similar para analizar las consecuencias de la guerra de Irán.

Además piden que se estudien medidas de forma coordinada para mitigar sus efectos sobre la economía, el tejido productivo del país y los ciudadanos.

En su misiva, Fernando Clavijo e Imanol Pradales trasladan su “creciente preocupación” por las consecuencias económicas y sociales derivadas del actual contexto internacional, marcado por la escalada del conflicto bélico entre Estados Unidos e Israel en territorio iraní y su impacto directo en los mercados energéticos. EFE