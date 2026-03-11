Seis detenidos e intervenidos 2.620 kilos de hachís en Huelva

Huelva, 11 mar (EFE).- La Guardia Civil ha detenido a seis personas en dos operativos en la costa de Huelva en los que se han intervenido un total de 2.620 kilos de hachís, un pesquero y una embarcación recreativa.

Según ha informado la Guardia Civil en un comunicado, los operativos realizados el 25 y 26 de febrero por tierra, mar y aire, se desplegaron cuando se tuvo conocimiento del transporte de la droga.

El primero de ellos se llevó a cabo a primera hora del 25 de febrero y se detuvo a dos personas mientras navegaban al sur de Punta Umbría (Huelva) en una embarcación recreativa de seis metros eslora, en la que transportaban 300 kilos de hachís.

El segundo se desarrolló en la madrugada del 26 de febrero, y se abordó una embarcación pesquera, que se había colocado al lado de una embarcación semirrígida.

Una vez en el interior, los agentes localizaron una gran cantidad de hachís y detuvo a sus cuatro tripulantes. Trasladada la embarcación al puerto de Isla Cristina, fueron contabilizados 58 fardos que contenían un total de 2.320 kilos de hachís.

Los detenidos y las diligencias instruidas junto con la droga incautada han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente. EFE

