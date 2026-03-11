Podemos, sobre el 11M: "El PP llevó a una guerra ilegal en Irak y las consecuencias las pagó el pueblo con sus muertos"

En el contexto del aniversario del 11 de marzo, Ione Belarra, secretaria general de Podemos, rememoró el atentado ocurrido en 2004 aludiendo a “veintidós años de las mentiras de la guerra de Irak y del 11M, el peor atentado” vivido en España. Junto a su crítica, subrayó la responsabilidad política de quienes, según su visión, impulsaron la participación de España en el conflicto internacional liderado por Estados Unidos. De acuerdo con el medio Europa Press, Belarra sostuvo que “hoy los mismos mentirosos siguen apoyando esas guerras mientras el pueblo sigue pagando sus consecuencias”, e hizo un llamado a impedir que eventos similares se repitan en el presente.

Según reportó Europa Press, Irene Montero, secretaria política y eurodiputada de Podemos, expresó a través de la red social X que, a su juicio, la implicación del Partido Popular (PP) en la intervención militar de Irak tuvo consecuencias directas sobre la población española. Montero afirmó que “el PP nos llevó a una guerra ilegal en Irak de la mano de EEUU y las consecuencias las pagó el pueblo con sus muertos”, vinculando el atentado del 11 de marzo de 2004 con las decisiones políticas del entonces gobierno presidido por José María Aznar.

Montero señaló que, a 22 años de aquellos ataques, el expresidente Aznar “sigue sin ser juzgado por sus crímenes de guerra”, según publicó Europa Press. En sus declaraciones, también instó a que “no se repita la historia” en el escenario de nuevos conflictos internacionales, en particular aludió al caso de Irán, abogando por la necesidad de impedir que se desarrollen nuevas guerras motivadas por intereses petroleros.

Europa Press detalló que tanto Montero como Belarra reiteraron la importancia de evitar que la sociedad española vuelva a verse involucrada en conflictos armados por decisiones de gobiernos alineados con intereses externos. Hicieron hincapié en el coste humano que, según su perspectiva, estas intervenciones han supuesto para la población.

Las declaraciones de las dirigentes de Podemos se produjeron en un momento de recuerdo y reflexión sobre los sucesos ocurridos el 11 de marzo de 2004, jornada en la que una serie de atentados en Madrid provocaron una significativa cantidad de víctimas fatales y heridos. El señalamiento de la participación española en la guerra de Irak como un factor relevante en el contexto de esos atentados fue uno de los ejes principales de sus mensajes.

Según consignó Europa Press, los mensajes de ambas dirigentes insistieron en la necesidad de extraer lecciones de aquel episodio y alertaron sobre el riesgo de reeditar escenarios similares en la política exterior española. Además, remarcaron la vigencia de las consecuencias de aquellas decisiones en la realidad actual, tanto en términos políticos como sociales.

En sus declaraciones públicas, Montero y Belarra dirigieron sus críticas de manera explícita hacia el Partido Popular, a quienes identificaron como los responsables de la implicación española en la guerra de Irak, así como de la gestión posterior de los atentados del 11M. Europa Press enfatizó que las líderes de Podemos recalcaron la exigencia de memoria, justicia y prevención ante futuros conflictos.

Finalmente, Europa Press recogió el llamado de ambas dirigentes a la sociedad española para que, a través de la movilización y la conciencia, se procure evitar la repetición de situaciones bélicas que, sostienen, traen consecuencias negativas para la ciudadanía.