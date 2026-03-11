Espana agencias

Podemos, sobre el 11M: "El PP llevó a una guerra ilegal en Irak y las consecuencias las pagó el pueblo con sus muertos"

Irene Montero acusa a los populares de arrastrar a España al conflicto armado liderado por Estados Unidos, responsabilizándolos de la tragedia de 2004 y exigiendo que no se repita la historia en conflictos internacionales actuales

Guardar

En el contexto del aniversario del 11 de marzo, Ione Belarra, secretaria general de Podemos, rememoró el atentado ocurrido en 2004 aludiendo a “veintidós años de las mentiras de la guerra de Irak y del 11M, el peor atentado” vivido en España. Junto a su crítica, subrayó la responsabilidad política de quienes, según su visión, impulsaron la participación de España en el conflicto internacional liderado por Estados Unidos. De acuerdo con el medio Europa Press, Belarra sostuvo que “hoy los mismos mentirosos siguen apoyando esas guerras mientras el pueblo sigue pagando sus consecuencias”, e hizo un llamado a impedir que eventos similares se repitan en el presente.

Según reportó Europa Press, Irene Montero, secretaria política y eurodiputada de Podemos, expresó a través de la red social X que, a su juicio, la implicación del Partido Popular (PP) en la intervención militar de Irak tuvo consecuencias directas sobre la población española. Montero afirmó que “el PP nos llevó a una guerra ilegal en Irak de la mano de EEUU y las consecuencias las pagó el pueblo con sus muertos”, vinculando el atentado del 11 de marzo de 2004 con las decisiones políticas del entonces gobierno presidido por José María Aznar.

Montero señaló que, a 22 años de aquellos ataques, el expresidente Aznar “sigue sin ser juzgado por sus crímenes de guerra”, según publicó Europa Press. En sus declaraciones, también instó a que “no se repita la historia” en el escenario de nuevos conflictos internacionales, en particular aludió al caso de Irán, abogando por la necesidad de impedir que se desarrollen nuevas guerras motivadas por intereses petroleros.

Europa Press detalló que tanto Montero como Belarra reiteraron la importancia de evitar que la sociedad española vuelva a verse involucrada en conflictos armados por decisiones de gobiernos alineados con intereses externos. Hicieron hincapié en el coste humano que, según su perspectiva, estas intervenciones han supuesto para la población.

Las declaraciones de las dirigentes de Podemos se produjeron en un momento de recuerdo y reflexión sobre los sucesos ocurridos el 11 de marzo de 2004, jornada en la que una serie de atentados en Madrid provocaron una significativa cantidad de víctimas fatales y heridos. El señalamiento de la participación española en la guerra de Irak como un factor relevante en el contexto de esos atentados fue uno de los ejes principales de sus mensajes.

Según consignó Europa Press, los mensajes de ambas dirigentes insistieron en la necesidad de extraer lecciones de aquel episodio y alertaron sobre el riesgo de reeditar escenarios similares en la política exterior española. Además, remarcaron la vigencia de las consecuencias de aquellas decisiones en la realidad actual, tanto en términos políticos como sociales.

En sus declaraciones públicas, Montero y Belarra dirigieron sus críticas de manera explícita hacia el Partido Popular, a quienes identificaron como los responsables de la implicación española en la guerra de Irak, así como de la gestión posterior de los atentados del 11M. Europa Press enfatizó que las líderes de Podemos recalcaron la exigencia de memoria, justicia y prevención ante futuros conflictos.

Finalmente, Europa Press recogió el llamado de ambas dirigentes a la sociedad española para que, a través de la movilización y la conciencia, se procure evitar la repetición de situaciones bélicas que, sostienen, traen consecuencias negativas para la ciudadanía.

Temas Relacionados

11MPodemosIrene MonteroIone BelarraJosé María AznarPPEspañaIrakCrímenes de guerraXEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Fiscalía pide 14 años para el padre de las hermanas de Terrassa (Barcelona) forzadas a casarse y asesinadas en Pakistán

El órgano judicial reclama larga condena para el progenitor acusado de cooperar en el traslado de las víctimas al sur de Asia, donde, según la investigación, sufrieron vejaciones y fueron asesinadas al oponerse a enlaces concertados por su familia

Infobae

FundéuRAE: “precios récord” o “precios récords”, ambas válidas

Infobae

El PNV afea a Sánchez que fije la posición de España en la guerra de Irán antes de hablar con los grupos parlamentarios

La parlamentaria vasca María Dolores Etxano cuestiona la falta de consulta a las Cortes Generales sobre la postura española frente al conflicto en Irán y exige transparencia y debate previo dentro de las cámaras antes de cualquier declaración pública del Ejecutivo

El PNV afea a Sánchez

El Gobierno cesa a la embajadora en Israel, llamada a consultas en septiembre tras el último choque con Netanyahu

El Ejecutivo oficializa la salida de Ana Sálomon como representante diplomática en Jerusalén, una decisión marcada por desacuerdos recientes con el gobierno hebreo, mientras aún se desconoce cuándo reestablecerá la máxima presencia institucional en ese país

El Gobierno cesa a la

Marco Spissu: "Tenemos trece finales y tenemos que ganar"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los protocolos antiacoso de la

Los protocolos antiacoso de la Guardia Civil que fallaron a Carolina, la agente que sufrió durante cuatro años violaciones de su superior: “Es solo un momento...”

Claves del juicio a la familia que estafó a más de 6.000 muertos cambiándoles el ataúd: todo se destapó tras la extorsión de un trabajador que guardó fotos y listas

La constructora que debe cuatro nóminas a sus trabajadores y deja al alcalde Almeida sin una promoción de 87 pisos protegidos y un centro de acogida para personas sin hogar

Un padre logra rebajar la pensión alimentaria a sus dos hijas: la Justicia aprecia una reducción de sus ingresos y un aumento del nivel de vida de la madre

Cazas españoles interceptan dos aviones militares rusos en el Báltico durante la operación ‘Centinela Oriental’ de la OTAN

ECONOMÍA

La guerra en Oriente Medio

La guerra en Oriente Medio pasa factura a los españoles: gasolina hasta 2 euros el litro, hipotecas más caras y euríbor al alza

La polémica del bono social eléctrico: más de la mitad de las familias numerosas y los pensionistas que cobran la ayuda no la necesitan, sobre todo en Madrid

Unos hijos cuestionan el testamento de su padre porque los desheredaba: la Justicia les concede la gestión provisional de las tierras para evitar su abandono

Hacienda vigilará al sector inmobiliario en plena crisis de la vivienda: controlará desde la promoción y construcción hasta la comercialización

Así lucha Hacienda contra los ‘influencers’ y ‘streamers’: pagarán por los ingresos generados en España pese a residir fuera

DEPORTES

Carlos Alcaraz vence a Cameron

Carlos Alcaraz vence a Cameron Norrie y ya está en semifinales de Indian Wells

El furor de los turcos por España se traslada al partido entre el Rayo Vallecano y el Samsunspor: “Pedro Sánchez, Atatürk”

Así era Juanito, la leyenda del Real Madrid con la que Arbeloa compara a Fede Valverde: de los valores madridistas a su conexión con la afición

El nuevo circuito de Fórmula 1 en Madrid comienza a revelar sus secretos: la primera curva de la carrera o el podio estilo Monza

David Villa regresa al Atlético de Madrid como nuevo miembro del Consejo de Administración del club