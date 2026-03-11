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Juan Ayuso no sufre "ninguna fractura" tras su caída en la París Niza

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Redacción deportes, 11 mar (EFE).- El español Juan Ayuso (Lidl Trek) no sufre ninguna fractura tras su dura caída en la cuarta etapa de la París Niza, según revelan las pruebas radiológicas a las que ha sido sometido el ciclista alicantino.

Ayuso, que marchaba líder en la París Niza, se vio involucrado en una caída masiva a 45 km de meta de la cuarta etapa que se disputaba en medio de un temporal de agua y viento entre Bourges y Uchon, de 195 km, la primera cita para los escaladores en la "Carrera del sol".

Tras intentar volver a la bicicleta, Ayuso y los directores del equipo optaron por la retirada.

" Afortunadamente, las radiografías no revelaron ninguna fractura en Juan Ayuso tras su accidente de hoy en la ParísNiza, y una evaluación clínica posterior realizada por el médico del equipo en el hotel también descartó otras lesiones graves", señala el parte médico del Lidl Trek.

Ayuso tiene previsto en su programa reaparecer el próximo 6 de abril en la Itzulia, donde defendería el título obtenido en 2025. EFE

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