Los vecinos vuelven a sus casas tras estabilizarse el incendio de la cooperativa de Lleida

Madrid, 9 (EFE).- Los Bomberos de Cataluña estabilizaron durante la madrugada de este martes el incendio originado en la noche del lunes en la cooperativa frutícola Acrofrut de Lleida, lo que permitió que todos los vecinos, salvo dos, regresaran a sus hogares, de los que habían sido desalojados de forma preventiva.

Las llamas calcinaron pilas de palés y cajas de madera, afectaron por completo al almacén y provocaron el colapso de la cubierta, aunque hacia las 2:30 horas de este martes el incendio pudo ser confinado, según informaron los Bomberos de Cataluña a través de su cuenta en la red social X.

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Los Bomberos recibieron el aviso del incendio a las 22:10 horas del lunes y llegaron a movilizar 44 dotaciones con más de un centenar de efectivos.

Una vez estabilizado el fuego, las tareas se centran en continuar con la extinción y comprobar la afectación al resto de naves colindantes, así como en evitar que el fuego se reproduzca en instalaciones adyacentes.

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Previamente, se activó la prealerta del Plan Territorial de Protección Civil de Cataluña (Procicat) y se recomendó a la población no acercarse a la zona del incendio, además de mantener cerradas puertas y ventanas y permanecer en sus domicilios para evitar la exposición al humo, especialmente en el barrio de Vila Montcada-Ciutat Jardí.

Además, el 112 informó de que, debido a la visibilidad del incendio, recibió más de 200 llamadas. EFE