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Dueños de palcos y plateas advierten con boicotear el Mundial si no respetan sus derechos

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México, 8 jun (EFE).- Roberto Ruano, representante de la Asociación Mexicana de titulares de palcos y plateas, afirmó este lunes que ante las restricciones para comercializar sus lugares y tener acceso a alimentos y bebidas dentro del Estadio Azteca contemplan la posibilidad de aceptar el apoyo de distintos grupos para boicotear la inauguración del Mundial el próximo 11 de junio.

"Nos están orillando a que aceptemos el apoyo que nos está ofreciendo la CNTE. Si no hay diálogo de aquí al miércoles, el jueves pediremos el apoyo de nuestros amigos que también están protestando", subrayó Ruano.

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La disputa por los 15.000 lugares de palcos y plateas tiene su origen en la exigencia de la FIFA para tomar el control del total de las localidades de los estadios mundialistas, algo que hace desde 1998.

El problema con el Estadio Azteca, es que para culminar su construcción en 1966, la empresa vendió estos palcos y plateas con derechos para presenciar, sin restricciones todos los eventos por 99 años.

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Gracias a ese contrato estos propietarios han podido presenciar, además de numerosos conciertos y eventos de otros deportes, los partidos del Mundial de 1970 y 1986 en los que México fue anfitrión.

Ante las múltiples trabas que los dueños de palcos y plateas han tenido para avanzar en sus derechos para este Mundial, Roberto Ruano dijo que considerarán hacer uso del apoyo que les ofreció la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y otros grupos sociales, que ha desquiciado con sus protestas la capital mexicana en las recientes semanas.

"Quiero aprovechar para hacerle un llamado de caballeros a Emilio Azcárraga, decirle que estoy listo para sentarme a dialogar con él, estamos a tres días del Mundial y tenemos listos a la CNTE, a los transportistas, y tenemos a muchos grupos que nos están apoyando si el señor quiere seguir con el bloqueo a nosotros", advirtió.

"La gente del estadio, la FIFA, FIFA México, Grupo Ollamani, Grupo Banorte, se están negando a recibirnos. Aquí les vamos a notificar de manera pública, con base a las medidas cautelares que fueron otorgadas por el Juez Sexto de Distrito de esta Ciudad de México, que mañana a las dos de la tarde estaremos con todos los dueños de palcos y plateas para efecto de surtir nuestras bebidas y alimentos. No quieren recibir esta notificación, pero se las vamos a dejar abajo de la puerta", concluyó. EFE

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