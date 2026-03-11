Espana agencias

Illa convocará a grupos parlamentarios catalanes para analizar los efectos de la guerra

Guardar

Barcelona, 11 mar (EFE).- El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, convocará a los grupos parlamentarios para analizar qué efectos puede tener en Cataluña la guerra en Irán, después de que así se lo haya solicitado la presidenta del grupo de Junts, Mònica Sales.

En la sesión de control en el Parlament, Sales ha pedido este miércoles a Illa que convoque una cumbre de forma "urgente" ante las consecuencias que puede tener para la economía catalana el conflicto en Oriente Medio.

El president, que ha mostrado su oposición a esta guerra iniciada por Estados Unidos e Israel al no respetar la legalidad internacional, ha dicho estar "dispuesto a escuchar a todo el mundo" y se ha comprometido a convocar a los grupos parlamentarios de forma "inmediata", si puede ser esta misma semana.

"Todas las ideas serán bienvenidas. Creo que la mejor respuesta que puede dar Cataluña en esa situación es una respuesta de unidad", ha afirmado Illa, que ha apostado por encarar este reto "con planteamientos lo más unitarios posible".

El jefe del ejecutivo ha recordado que el sábado ya convocó a sindicatos y patronales a una reunión extraordinaria del Consejo del Diálogo Social para crear una mesa que monitorice la situación.

En su intervención, Sales ha alertado de que el mencionado conflicto puede tener tres derivadas negativas para Cataluña: el encarecimiento de la energía y sus efectos en el conjunto de la economía; el hecho de que el Ejecutivo central "ignore" que Cataluña será la autonomía que "más pagará las consecuencias", y restar más efectividad si cabe a unos presupuestos que ha dado por hecho que se aprobarán "de la mano del tripartito".

El proyecto de cuentas de 2026, ya acordado con Comuns pero que sigue sin tener el aval de ERC a nueve días de que se celebre el debate a la totalidad, es "equivocado" y nacerá ya "caducado", ha denunciado. EFE

(Foto)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Asociación de árbitros condena la agresión a un colegiado y denuncia escalada de violencia

Infobae

La comparecencia de Koldo García en la comisión de investigación de Navarra se celebra este miércoles a las 12 horas

La comparecencia de Koldo García

El presidente del CES pide "más compromiso" a las empresas en la formación de inmigrantes

Infobae

La OCU pide al Gobierno rebajar IVA y otros impuestos por subida de carburantes y la luz

Infobae

Yulimar Rojas: "Siento que estoy renacida, convertida en puro fuego y potencia"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Gobierno pone en marcha

El Gobierno pone en marcha HODIO, la plataforma para rastrear el odio en las redes: “Vamos a exponer públicamente quién lo frena, quién mira para otro lado y quién hace negocio”

La Guardia Civil consigue detener en Colombia a un fugitivo reclamado por la Justicia española por un delito de agresión sexual

El Supremo suspende de servicio a un guardia civil por inventarse un cambio de domicilio para obtener los tres días de vacaciones por mudanza

La Audiencia Nacional rechaza el asilo de un hombre de origen somalí que se encuentra cumpliendo una condena de cinco años por agresión sexual

El ingeniero que ha desnudado diez millones de contratos: desde un bolso de Ralph Lauren a un consejero del Ibex hasta la compra de lavadoras para el año 2501

ECONOMÍA

Amancio Ortega cobrará 3.234 millones

Amancio Ortega cobrará 3.234 millones de euros en dividendos tras otro año récord de Inditex

Inditex anota un beneficio récord de 6.220 millones en su cuarto año consecutivo superando máximos históricos

El precio más alto de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 11 de marzo

Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “Ten mucho cuidado con esta ‘red flag’, tienes que estar alerta”

La guerra en Oriente Medio dispara el euríbor del 2,22% al 2,55% en nueve días y amenaza con encarecer millones de hipotecas

DEPORTES

Hansi Flick confía en el

Hansi Flick confía en el partido del Camp Nou para salvar la eliminatoria ante el Newcastle en Champions: “Se verá un Barça diferente”

El Atlético de Madrid aprovecha los errores y golea al Tottenham en la ida de los octavos de Champions League

Así te hemos contado el empate del FC Barcelona ante el Newcastle en Champions

El FC Barcelona rasca un empate ‘in extremis’ ante el Newcastle en Champions

Pep Guardiola se pronuncia sobre el viaje de Mbappé a Francia: “Por lo visto, no ha ido solo, en nuestro club también pasa”