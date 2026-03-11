Espana agencias

Fallece un joven tras un tiroteo en la barriada del Príncipe en Ceuta

Ceuta, 11 mar (EFE).- Un joven ha fallecido en el Hospital Universitario de Ceuta como consecuencia de la gravedad de las heridas producidas en un tiroteo ocurrido en la barriada del Príncipe por hechos que están siendo investigados por la Policía Nacional.

Los disparos se han producido esta madrugada cuando varias personas aparecieron en la barriada con los rostros cubiertos con pasamontañas y comenzaron a realizar varias detonaciones, han informado a EFE fuentes policiales.

Un joven recibió al menos un impacto de bala, por lo que fue trasladado al Hospital Universitario en un vehículo particular, donde falleció a primeras horas de esta mañana. EFE

