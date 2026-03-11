Espana agencias

Carpenter Brut y Robert Finley cierran el cartel del Azkena Rock de Vitoria

Vitoria, 11 mar (EFE).- El músico francés Carpenter Brut y el veterano cantante de blues estadounidense Robert Finley se suman al cartel del Azkena Rock que celebra su 24 edición entre el 18 y el 20 de junio en Vitoria.

La organización del festival ha informado este miércoles del cierre del programa, al que también se incorpora Black Maracas, en representación del 'garage-rock' psicódelico nacional.

Estas últimas incorporaciones completan esta edición en un año en el que esta cita rockera contará con cerca de medio centenar artistas como Alice Cooper y los pioneros del punk rock californiano Social Distortion.

A los escenarios de Mendizabala también se subirán otros grandes del rock confirmados hace varias semanas como Imelda May, The Hives, Jason Isbell & the 400 Unit, Old Crow Medicine Show, Sleaford Mods, SUGAR, The Adicts, Evaristo, Circle Jerks, Corrosion of Conformity, Therapy?, The Damn Truth, The Del Fuegos, Discharge, Split Dogs, Starbenders, Tropical Fuck Storm, Voivod, Rodeo y Nhil, entre otros.

Las entradas de día ya están disponibles a precio promocional hasta el viernes 13 de marzo en la web del festival y los bonos continúan a la venta. EFE

