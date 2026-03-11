Espana agencias

Abascal defiende entre abucheos que Treviño sea Burgos para evitar a "totalitarios"

Condado de Treviño (Burgos), 11 mar (EFE).- El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha defendido este miércoles que el enclave burgalés de Treviño siga perteneciendo a Castilla y León y no se integre en Euskadi para evitar que "esté gobernada bajo el PNV" o "Bildu", para que "la libertad no desaparezca" de este territorio por "unos totalitarios", en referencia a quienes le han abucheado en su visita.

En declaraciones a los medios de comunicación en el municipio burgalés de Condado de Treviño, Abascal ha sostenido que "es evidente" lo que pasaría "en el momento que Treviño sea Álava" y se integre en el País Vasco: "Que va a haber unos totalitarios como los que están justo al otro lado, impidiendo que podamos desarrollar este acto en tranquilidad y quitarnos la libertad de expresión", ha afirmado.

En su opinión, ese es "suficiente motivo para que Treviño no pueda ser Álava, para que no esté gobernada bajo el Partido Nacionalista Vasco, no esté gobernada bajo Bildu y para que la libertad no desaparezca de Treviño, como ha desaparecido en el resto de la tierra vasca y de la tierra alavesa", ha zanjado.

Antes de las preguntas de la prensa sobre la reivindicación de los propios habitantes de Treviño para integrarse en Álava, Abascal ha argumentado inicialmente que "como alavés" conoce "perfectamente los intentos permanentes del separatismo vasco por colonizar pueblos, comarcas y provincias".

Ha denunciado intentos para "cambiarles su propio nombre, su historia y su identidad", por lo que ha exigido "respeto a la identidad, a la historia de esos pueblos, de esas comarcas y para denunciar a los que promueven el enfrentamiento".

Durante las declaraciones de Abascal, un grupo de menos de una decena de personas han proferido gritos contra su presencia allí y a favor de la integración de Treviño en Álava, por lo que ha criticado a quienes "quieren levantar fronteras interiores dentro de España". EFE

