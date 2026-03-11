Espana agencias

Aagesen recuerda que los proyectos de Forestalia investigados están en suspenso y pide auditoría en el ministerio

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha aclarado este miércoles que los proyectos de la empresa Forestalia que están bajo investigación judicial han quedado suspendidos al estar recurridos por vía administrativa, a la vez que ha pedido una auditoría interna en su ministerio para conocer "qué está ocurriendo".

Así se ha pronunciado la vicepresidenta durante una intervención de 'Los desayunos informativos de Europa Press' al ser cuestionada por si su departamento tiene previsto paralizar la ejecución del macroparque eólico Clúster del Maestrazgo, en la provincia de Teruel, tras la petición de la Fiscalía y la Guardia Civil.

"Lo que sí puedo decir es que gran parte de los proyectos están bajo recurso (judicial), con lo cual, de momento, hay una suspensión de los proyectos", ha revelado la ministra para la Transición Ecológica.

Precisamente este martes el juez instructor de las diligencias abiertas al grupo empresarial Forestalia ha remitido una providencia a las partes personadas en la causa aplazando la vista de medidas cautelares fijada para el viernes.

El magistrado expresa en su providencia que "este instructor no está en disposición de determinar adecuadamente las partes que pudieren verse afectadas por la eventual adopción de medida cautelar que resulta del informe pericial --informe medioambiental de la UCOMA respecto al Clúster del Maestrazgo--.

La causa tiene su origen en la posible manipulación de Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA), necesarias para la tramitación de proyectos de parques eólicos y fotovoltaicos, y apunta a irregularidades y el posible cobro de comisiones.

COLABORACIÓN CON LA JUSTICIA

Aagesen ha asegurado que "desde el primer momento" el Ministerio que dirige ha mostrado la "máxima predisposición de colaboración con la Justicia" y que "toda la documentación que se ha requerido y que se requiera" estará "plenamente disponible".

Además, la vicepresidenta tercera ha desvelado que "internamente" ha pedido un análisis "para conocer qué está ocurriendo" y si todos los procedimientos en los que se adjudicaron estos proyectos "están conforme a derecho", para tener "una visibilidad de qué ocurrió, por qué ocurrió y evitarlo, por supuesto".

PONER EL CONTEXTO

Sobre el exalto cargo del Ministerio de Transición Ecológica que fue detenido en el marco de la operación desarrollada por el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) por presunta corrupción medioambiental relacionada con certificados de parques eólicos y fotovoltaicos, Aagesen ha reconocido que se enteró de la trama por los "periódicos".

Dicho esto, la vicepresidenta tercera ha aclarado que se trata de "un exfuncionario que se ha identificado" en este procedimiento judicial y "que ya no trabaja en el Ministerio desde hace más de dos años". Fuentes del caso consultadas por Europa Press confirmaron entonces que el detenido era Eugenio Domínguez, antiguo subdirector general de Evaluación Ambiental en el Ministerio de Transición Ecológica.

En este sentido, Aagesen ha insistido en que "es importante poner el contexto" ya que se trataba de un "subdirector" y "un funcionario que estaba en el Ministerio desde el año 2017".

