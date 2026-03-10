Espana agencias

Vox recuerda a Ortega Smith que estaba en la Ejecutiva que aprobó las cuentas que ahora cuestiona

Vox ha recordado este martes al exdirigente del partido Javier Ortega Smith que formó parte de la Ejecutiva que aprobó las cuentas anuales y los presupuestos, que ahora ha cuestionado públicamente.

Este lunes, Ortega Smith apuntó en una entrevista a presuntas "irregularidades" económicas en el seno del partido. Unas críticas que, a juicio de Vox, llegan tras su expulsión del partido.

Tras sus declaraciones, fuentes del partido de Santiago Abascal han subrayado que el exidrigente "participó en la aprobación de las cuentas anuales y los presupuestos" durante nueve años, respaldándolas con su voto.

Además, han explicado que el procedimiento interno para aprobar las cuentas establece que deben pasar por el órgano encargado del seguimiento de las cuestiones económicas y por la dirección nacional para, posteriormente, ser presentadas ante la Asamblea General, "que es el órgano estatutariamente competente para aprobarlas de forma definitiva".

"Antes de la celebración de la Asamblea, las cuentas se ponen a disposición de los afiliados durante varios días en una plataforma interna para su consulta", ha indicado Vox, asegurando que en las últimas convocatorias "han sido ratificadas ampliamente por los afiliados".

El Comité de Garantías de Vox anunció la semana pasada la expulsión de Javier Ortega Smith del partido al considerar que cometió una "infracción muy grave" tras frustrar su relevo en la portavocía de la formación en el Ayuntamiento de Madrid, lo que provocó que fuera expedientado por desobediencia y suspendido de militancia.

Por su parte, Ortega Smith, que aún es diputado del Congreso y portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, presentó una denuncia contra el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) y el Comité de Garantías por el expediente.

