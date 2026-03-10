SUP denuncia la presión de las unidades de protección a víctimas: un agente para 80 casos

Madrid, 10 mar (EFE).- El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha alertado este martes de "la creciente presión" que soportan las unidades de la Policía Nacional encargadas de la protección de víctimas de violencia de género, hasta el punto -dice- que un solo agente puede llegar a asumir 80 casos en seguimiento simultáneo.

Una presión que recae especialmente en las Unidades de Atención a la Familia y Mujer (UFAM), subraya el SUP en un comunicado, en el que recuerda en la actualidad el sistema de seguimiento integral de los casos de violencia de género (VioGén) gestiona en España cerca de 100.000 víctimas activas.

Su protección y seguimiento policial recae en gran medida sobre los agentes destinados en esas unidades especializadas, las UFAM.

Además, el SUP recalca que en los últimos años se ha producido modificaciones legislativas en materia de violencia sexual y de género que han ampliado los supuestos de protección y seguimiento policial, "lo que ha supuesto un aumento de la carga de trabajo" para los agentes especializados.

Sin embargo, para el sindicato este incremento de responsabilidades no ha ido acompañado de un refuerzo proporcional de las plantillas policiales.

Advierte de que en numerosas comisarías las UFAM trabajan con plantillas "claramente insuficientes", lo que provoca que un solo agente pueda asumir alrededor de 80 víctimas en seguimiento simultáneo, dependiendo del volumen de casos en cada demarcación.

"Esta situación genera una presión operativa evidente y dificulta dedicar a cada víctima el tiempo y la atención que merece", avisa el SUP, que exige el refuerzo "urgente" las plantillas de las UFAM. EFE