Sánchez comparecerá el día 25 en el Congreso para informar de la posición de España en la guerra de Irán

La intervención del presidente Pedro Sánchez en el Congreso incluirá un repaso de las conclusiones de la más reciente reunión del Consejo Europeo junto a la exposición de la postura de España frente a la escalada del conflicto en Oriente Próximo. Según informó el medio, Sánchez solicitó comparecer ante la Cámara Baja por iniciativa propia y formalizó el registro de su petición el pasado viernes. El debate se celebrará el próximo 25 de marzo, conforme indicaron fuentes parlamentarias, y reunirá a los distintos grupos para analizar tanto la reacción del Gobierno español al conflicto en la región como los acuerdos adoptados por la Unión Europea en la última cumbre.

De acuerdo con la información publicada por el medio, la comparecencia de Sánchez tiene como objeto principal explicar la posición del Ejecutivo tras los ataques llevados a cabo por Estados Unidos e Israel contra Irán, ataques que ocurrieron el 28 de febrero pasado y reavivaron la tensión en Oriente Próximo. El medio detalló que la solicitud del presidente se ha incluido ya en la agenda del Pleno por decisión de la Junta de Portavoces, que ha concretado que este debate político se efectuará en dos semanas.

La intervención del jefe del Ejecutivo surge en respuesta tanto a la actualidad internacional como a la presión de los diferentes grupos parlamentarios, que solicitaron información precisa sobre la postura española y las eventuales consecuencias en la política exterior y de seguridad. Según consignó el medio, además de abordar la crisis abierta en la región tras los recientes bombardeos, Sánchez presentará información relativa a los pasos dados por el Gobierno y las gestiones diplomáticas realizadas, con el objetivo de fijar una posición clara ante el Parlamento y la opinión pública.

El medio señaló que la jornada parlamentaria permitirá analizar de manera pormenorizada el papel de España en los organismos y foros internacionales, así como las orientaciones adoptadas en el marco de la Unión Europea tras el incremento de la inestabilidad en Oriente Próximo. Fuentes del Congreso citadas por el medio puntualizaron que la sesión también brindará oportunidad para que los portavoces de los distintos partidos expongan sus criterios respecto a la política gubernamental y la necesidad de consensos en momentos de crisis regional e internacional.

Tal como publicó el medio, la solicitud de Sánchez pretende centralizar el debate institucional en el Parlamento, subrayando el compromiso del Ejecutivo con la transparencia en asuntos de política exterior y defensa. El presidente sumará a su presentación un informe sobre las resoluciones y conclusiones adoptadas en la más reciente cumbre continental, un tema considerado de interés por los propios portavoces parlamentarios.

El jefe del Ejecutivo, que actúa como máximo representante de España en el Consejo Europeo, detallará ante los diputados los ejes fundamentales de la posición adoptada por el Gobierno en el seno del Consejo, especialmente aquellos relacionados con la postura colectiva de la Unión ante los acontecimientos actuales en Oriente Próximo. El medio reportó que la exposición presidencial abordará tanto el contenido de la declaración institucional europea como los potenciales acuerdos respecto a la gestión de crisis, el apoyo humanitario y las relaciones diplomáticas con la región.

En el plano interno del Congreso, los grupos esperan que la comparecencia permita despejar interrogantes acerca de la reacción inmediata del Ejecutivo español a los ataques de Estados Unidos e Israel, así como las acciones desplegadas en coordinación con los Estados miembros de la Unión. Fuentes parlamentarias recogidas por el medio adelantaron que, durante el debate, se abordarán cuestiones vinculadas a la política de defensa, la cooperación internacional, el papel de las embajadas y la protección de los ciudadanos españoles en la zona.

De acuerdo con la información proporcionada por el medio, la comparecencia de Sánchez ha generado expectativas tanto en el ámbito político como en la opinión pública, debido al impacto y la preocupación que el conflicto suscita en la sociedad española y en sus relaciones exteriores. La sesión del 25 de marzo reunirá a los principales portavoces de los grupos y servirá de foro para la presentación de propuestas y alternativas en materia de política exterior y seguridad, en un contexto marcado por la inestabilidad en la región y la necesidad de respuestas coordinadas desde la Unión Europea.

El medio detalló que, tras los hechos ocurridos el 28 de febrero y la reacción internacional posterior, el Gobierno español ha mantenido contactos con sus socios europeos y ha participado en las discusiones encaminadas a alcanzar una posición común en el Consejo Europeo. En su comparecencia, Sánchez abordará la estrategia diplomática española y las recomendaciones acordadas con otras capitales europeas para contribuir a la desescalada y a la estabilidad en Oriente Próximo.

La cita parlamentaria incluirá, finalmente, el tradicional turno de intervenciones de los grupos parlamentarios, que podrán interpelar al presidente sobre las gestiones realizadas y la hoja de ruta prevista para los próximos meses. Según el medio, el Ejecutivo espera que el debate sirva para reforzar la posición institucional de España y aportar claridad frente a la situación internacional, marcada por la evolución del conflicto tras la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel en territorio iraní.