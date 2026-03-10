Operación policial contra el tráfico ilegal de angulas en Gipuzkoa

San Sebastián, 10 mar (EFE).- Agentes de la Guardia Civil llevan a cabo este martes una operación contra el tráfico ilegal de angulas en Gipuzkoa.

De momento, el operativo ha sido desplegado esta mañana en la zona de Aginaga, en Usurbil, han informado a EFE fuentes cercanas a la operación que continúa en marcha.

El operativo se produce en un contexto de suspensión de la pesca de la angula, que el Gobierno Vasco decretó en octubre del año pasado para la campaña 2025-26 ante la situación "crítica" de la anguila, que colocaba a la especie "fuera de los límites biológicos seguros" en Euskadi.

La operación policial de este martes se suma a otras llevadas a cabo contra el tráfico ilegal de angulas en el territorio, donde en mayo de 2023 la Guardia Civil, en colaboración con la Gendarmería francesa, Europol y la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), desplegó un dispositivo en distintas localidades, entre ellas Oiartzun y Getaria.

La actuación, que se desarrolló también en el País Vasco francés, se saldó con la incautación de 1,5 toneladas de angulas vivas, varias toneladas más congeladas sin trazabilidad ni controles sanitarios y la detención de 27 personas en España y Francia. EFE

