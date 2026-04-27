El Gobierno recurre la autorización de centro universitario al Colegio Abogacía de Madrid

Madrid, 27 abr (EFE).- El Ministerio de Universidades ha interpuesto un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid contra la autorización por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid del centro universitario del Ilustre Colegio de Abogacía de Madrid (ICAM).

Fuentes del Ministerio de Universidades señalan a EFE que el objeto de la demanda, interpuesta el pasado 13 de abril, es impugnar la orden del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso que autoriza la adscripción del centro universitario del ICAM a la Universidad Complutense.

El Gobierno argumenta la falta de habilitación legal para la apertura de ese centro, ya que "los colegios profesionales no tienen atribuida por ley la función de impartir docencia universitaria oficial, ni grados ni másteres".

El otro argumento jurídico de la demanda es la vulneración de la normativa básica estatal, ya que defiende que la orden contraviene la Ley de Universidades (LOSU) y el régimen estatal sobre creación de centros universitarios.

Asimismo, aluden a una extralimitación competencial, puesto que el Colegio de abogados de Madrid asumiría funciones propias del sistema universitario sin cobertura normativa, y a una "quiebra del modelo institucional", al "desdibujar la separación entre formación universitaria y ordenación profesional".

En definitiva, el Ministerio sostiene que la autorización del Gobierno de la Comunidad de Madrid afecta a competencias estatales y es contraria al ordenamiento jurídico por permitir a un colegio profesional ejercer funciones universitarias oficiales sin base legal.

Por su parte, el Colegio de la Abogacía de Madrid señala en su página web que la institución está personada ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid para defender un proyecto universitario que considera "plenamente conforme a la legalidad, coherente con su trayectoria formativa y alineado con el sistema universitario público".

El ICAM destaca que el nuevo centro nace como un proyecto "estrictamente académico y profesional, fruto de más de cuatro décadas de actividad formativa en el ámbito jurídico, y como complemento de la educación pública mediante una alianza con la Universidad Complutense de Madrid".

El recurso contencioso administrativo interpuesto por el Gobierno se produce después de que el pasado 12 de enero el Ministerio presentara ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid un requerimiento para que el gobierno madrileño les trasladara el expediente de autorización de centro universitario.

La semana pasada el Ilustre Colegio de Abogacía de Madrid anunció que retrasaba un año la apertura de este proyecto hasta septiembre de 2021 para a la espera de la resolución de los dos recursos presentados para garantizar una "apertura sólida".

Además del recurso del Gobierno, también ha recurrido el centro universitario el PSOE-M en la Asamblea de Madrid.

EFE

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