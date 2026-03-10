El alza salarial media en convenio llega al 2,91 % en febrero, por encima de la inflación

Madrid, 10 mar (EFE).- La subida salarial media pactada en los convenios colectivos con efectos económicos fue del 2,91 % en febrero pasado, acelerando con respecto a enero pero aún por debajo del 3 % en el que llevaba año y medio, aunque superando la inflación, que el mes pasado se situó en el 2,3 %.

De acuerdo a la estadística actualizada este martes por el Ministerio de Trabajo, el incremento salarial está por debajo de las cifras de todo 2025, que arrancó con una subida del 3,03 % en enero para terminar en el 3,53 % en diciembre.

Habitualmente, las alzas suelen ser más moderadas en los primeros meses del año, con menos convenios negociados, y van subiendo conforme avanza el ejercicio y se sellan acuerdos.

También se sitúa por debajo del 3 % recomendado por el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) firmado por patronal y sindicatos para el trienio 2023-2025.

Vencido este marco, patronal y sindicatos aún no se han sentado a la mesa para pactar un nuevo AENC que sirva de referencia para la negociación de los convenios colectivos ya abiertos y para los que toque renovar en 2026.

Los sindicatos ya han puesto encima de la mesa una propuesta que pasa por subidas salariales fijas del 4 % anual en convenio en los próximos tres años, a las que se sumarían incrementos adicionales de hasta 3 puntos en algunas bandas salariales más moderadas, hasta llegar al 7 %.

Al detalle de los datos de febrero, la subida salarial baja al 2,24 % en el caso de los convenios de grupo de empresa, al 2,91 % en los de empresa y llega al 2,95 % de media en el caso de los convenios de sector.

Por sectores, la mayor alza se registra en la construcción, con un 3 %, mientras que en los servicios es del 2,96 %.

Por debajo de la media, la industria y el sector agrario (ambos con un incremento del 2,69 %).

Del total de 2.098 convenios con efectos económicos en febrero de 2026, 634 cuentan con una cláusula de garantía salarial, que permite que el sueldo se revise al alza cada año en función del índice de precios de consumo (IPC) para proteger su poder adquisitivo.

De esta forma, de los 7,15 millones de trabajadores amparados por convenio, solo 2,9 millones tienen este mecanismo de revisión salarial y menos de un tercio de ellos con efectos retroactivos. EFE