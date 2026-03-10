Espana agencias

Confirman la condena a un hombre por agredir sexualmente en un garaje a una menor con retraso madurativo

Guardar

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha confirmado el fallo de la Audiencia Provincial de Pontevedra por el cual condenó a seis años de cárcel a un hombre por agredir sexualmente en un garaje, en mayo de 2021, a la hermana de su exnovia, que tenía entonces 13 años y presentaba "un retraso en su desarrollo madurativo".

La Sala fundamenta la condena, que ha ratificado ahora el TSXG, en la declaración de la víctima, pues aseguraba que fue "firme, sin contradicciones ni ambigüedades", al tiempo que señalaba que narró con "claridad" el suceso, el cual fue "descrito con detalles precisos".

Los magistrados, además, destacaron que el relato fue "corroborado por numerosos hechos objetivos periféricos que refuerzan y dan consistencia", tales como mensajes y fotografías incorporadas a la causa, así como informes periciales que otorgan credibilidad al relato de la menor.

"Subjetivamente", se añade que, en cuanto a la credibilidad de la víctima, "no se aprecia resentimiento" de ella hacia el acusado, sino que, "al contrario", relata "algunos extremos del suceso" que benefician la defensa del mismo.

INDEMNIZACIÓN DE 7.500 EUROS

Además de la pena de prisión, la Sala le impuso al procesado la prohibición de aproximarse y comunicarse con la víctima durante un período de tiempo superior en 10 años al de la pena de prisión impuesta, cinco años de libertad vigilada y la inhabilitación para cualquier profesión u oficio que conlleve contacto directo con menores durante un tiempo superior en cinco años al de la duración de la pena de prisión impuesta.

En concepto de responsabilidad civil, el condenado deber indemnizar a la víctima con 7.500 euros.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El Gobierno se aleja del plan de Macron en el estrecho de Ormuz y solo participará en operaciones de paz

El Gobierno se aleja del

Penas de hasta 13 años por una violación en grupo en Magaluf que grabaron y difundieron

Infobae

El italiano Mariani arbitrará el Real Madrid-City; Alejandro Hernández en el PSG-Chelsea

Infobae

Los ocho acusados de la violación grupal de Magaluf (Mallorca) admiten los hechos y aceptan 72 años de prisión

Ocho hombres extranjeros declararon su responsabilidad por delitos de agresión sexual y contra la intimidad cometidos en 2023 en Calvià, tras llegar a un acuerdo con Fiscalía y partes que permitió reducir significativamente las condenas solicitadas

Los ocho acusados de la

La voracidad de Gonzalo Pérez (Ademar) apunta a superar su barrera goleadora en Asobal

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Albares responde a Von der

Albares responde a Von der Leyen: “Europa tiene que defender el orden internacional porque la alternativa es el desorden”

Sumar señala a Mercadona y propone un impuesto a las grandes cadenas de supermercados para frenar las “subidas excesivas” con la excusa de la guerra en Oriente Medio

A juicio cuatro activistas detenidos por las protestas durante la última etapa de la Vuelta a España: la Fiscalía pide hasta dos años de prisión

Francisco Franco, abogado: “Existe un truco para ganar una sanción por exceso de velocidad”

Un albañil operado de las dos caderas consigue la incapacidad permanente absoluta: recibirá una pensión vitalicia de 1.419 euros al mes

ECONOMÍA

Comprar una vivienda es un

Comprar una vivienda es un 36% más barato que alquilarla… si puedes ahorrar primero

Sebastián Ramírez, abogado: “Estos diez permisos pagados los tienen todos los trabajadores en 2026”

El hotel de lujo en Mallorca del nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, que forma parte de su “imperio inmobiliario global”

Juan Roig (Mercadona) anuncia un nuevo modelo de tienda y reestructuraciones en 2026: “La compra será más fácil y sencilla”

Las gasolineras más baratas en tu zona: consulta los precios de la gasolina y diésel hoy

DEPORTES

La expansión empresarial de Andrés

La expansión empresarial de Andrés Iniesta: patrimonio millonario, un equipo ciclista, vinos y un fichaje frustrado por Marruecos

Alcaraz vence en tres sets a un gran Rinderknech y se clasifica para los octavos de Indian Wells

La Velada del Año VI, la edición con más mujeres en los combates: de Marta Díaz a Fabiana Sevillano y Rorro, que repite

Ibai Llanos anuncia los participantes de la Velada del Año VI: del amigo de Cristiano Ronaldo al novio de Aitana y dos grandes de Twitch para el evento central

La presentación de los combates de la Velada del Año VI, en directo: Ibai Llanos anuncia los participantes en vivo