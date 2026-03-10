Espana agencias

Bendodo se suma a Von der Layen: "No hay que derramar lágrimas por un régimen que mata mujeres y persigue homosexuales"

Guardar

El vicesecretario de coordinación autonómica y local y análisis electoral del Partido Popular, Elías Bendodo, ha criticado "la mentira y el fraude del no a la guerra de Pedro Sánchez", para demandarle que "España vuelva a estar con sus socios europeos y la OTAN", y hacer suyas las palabras de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen. "Nadie quiere una guerra, pero no hay que derramar ni una lágrima por un régimen que mata a mujeres y persigue homosexuales, ni una lágrima por la caída del régimen iraní", ha asegurado Bendodo.

También ha reclamado a Sánchez que "pase de la pancarta a las propuestas para paliar los efectos de la inflación", y le ha pedido que baje al 10% el IVA de los combustibles, la luz y el gas.

Bendodo ha acusado al presidente del Gobierno de actuar con "irresponsabilidad" ante el conflicto bélico entre Estados Unidos, Israel e Irán, con el objetivo de "recuperar algún voto de la izquierda radical" durante su intervención en un foro de junteros del PP de los tres territorios vascos celebrado este martes en Vitoria-Gasteiz.

El vicesecretario de coordinación autonómica y local del PP ha solicitado que "España vuelva a estar con sus aliados europeos y socios de la OTAN". "Es una grave irresponsabilidad del Gobierno que Sánchez lo vea como una oportunidad política para recuperar algún voto de la izquierda, a costa de dañar el prestigio del país y nuestro posicionamiento internacional y aislarnos de nuestros socios y de la OTAN", ha advertido.

El PP ha censurado "la grave irresponsabilidad" que supone "el tacticismo cortoplacista del presidente del Gobierno", por un "no a la guerra que duró quince minutos", al argumentar que en el mismo momento que Sánchez anunciaba "no a la guerra, la portavoz del gobierno de los Estados Unidos anunciaba un acuerdo de colaboración militar entre España y Estados Unidos", para "mandar un barco de guerra, con 230 militares españoles a bordo".

"Es una mentira y un ejercicio de fraude y contorsionismo del presidente del Gobierno, que debe volver al sentido común, a estar con los aliados y a respetar lo que hacen la mayoría de los países de nuestro entorno, desde bajar los impuestos para que la gasolina cueste menos a nuestras alianzas internacionales. No puede ir por libre", ha reclamado.

Elías Bendodo le ha exigido a Sánchez que "pase de la pancarta a las propuestas para paliar los efectos de la inflación" como consecuencia del conflicto en Oriente Medio. En este sentido, ha pedido que, "de forma temporal" y mientras dure el conflicto y los precios estén altos, se baje el IVA de los combustibles al 10%, así como el de la luz y el gas, al igual que se hizo tras la invasión de Ucrania.

"ACTUAR CON INTELIGENCIA"

El vicesecretario de coordinación autonómica y local y análisis electoral del PP ha señalado que Europa tiene que "actuar con inteligencia y saber moverse en este nuevo orden internacional", para subrayar "el ejercicio de realismo" que, a su juicio, realiza la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen.

"Nadie quiere una guerra, pero no hay que derramar ni una lágrima por un régimen que mata a mujeres y persigue homosexuales, ni una lágrima por la caída del régimen iraní, que espero que se produzca. Algunos hablan de legalidad internacional ante un país que no respeta ni el derecho nacional, ni el derecho internacional, ni los derechos humanos, como es Irán", ha denunciado.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

PSOE de Santander dice que vecinos mandaron quejas de la senda costera al buzón municipal

Infobae

El Gobierno aprueba las becas 2026-2027 con 2.559 millones para casi un millón de alumnos

Infobae

El Gobierno abrirá ronda de contactos con los grupos parlamentarios por la guerra de Irán

Infobae

Alcoy inaugurará el 11 de junio el museo dedicado a Camilo Sesto

Infobae

El alza salarial media en convenio llega al 2,91 % en febrero, por encima de la inflación

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia obliga al Gobierno

La Justicia obliga al Gobierno de Cantabria a pagar la ayuda al alquiler de una mujer en situación de vulnerabilidad tras haberse negado

Las gasolineras más baratas en tu zona: consulta los precios de la gasolina y diésel hoy

Pedro Sánchez dará explicaciones al Congreso sobre su postura en la guerra en Oriente Medio el 25 de marzo

España es el décimo vendedor de la industria de defensa mundial con un 2,3% y Oriente Medio es su principal cliente

La Audiencia Nacional niega un permiso de salida a un preso de origen turco por un riesgo de fuga del 90% y falta de arraigo en España

ECONOMÍA

Juan Roig (Mercadona) anuncia un

Juan Roig (Mercadona) anuncia un nuevo modelo de tienda y reestructuraciones en 2026: “La compra será más fácil y sencilla”

Las gasolineras más baratas en tu zona: consulta los precios de la gasolina y diésel hoy

Mercadona cierra otro año histórico con 41.900 millones en ventas y 1.729 millones en beneficios en 2025

El precio de la luz sube este martes hasta máximos de hace más de un año por la guerra en Oriente Medio

Juanma Lorente, abogado: “Da igual lo que hayas hecho, si la empresa comete este error, el despido es improcedente”

DEPORTES

La expansión empresarial de Andrés

La expansión empresarial de Andrés Iniesta: patrimonio millonario, un equipo ciclista, vinos y un fichaje frustrado por Marruecos

Alcaraz vence en tres sets a un gran Rinderknech y se clasifica para los octavos de Indian Wells

La Velada del Año VI, la edición con más mujeres en los combates: de Marta Díaz a Fabiana Sevillano y Rorro, que repite

Ibai Llanos anuncia los participantes de la Velada del Año VI: del amigo de Cristiano Ronaldo al novio de Aitana y dos grandes de Twitch para el evento central

La presentación de los combates de la Velada del Año VI, en directo: Ibai Llanos anuncia los participantes en vivo