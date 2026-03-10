Bendodo se suma a Von der Layen: "No hay que derramar lágrimas por un régimen que mata mujeres y persigue homosexuales"

El vicesecretario de coordinación autonómica y local y análisis electoral del Partido Popular, Elías Bendodo, ha criticado "la mentira y el fraude del no a la guerra de Pedro Sánchez", para demandarle que "España vuelva a estar con sus socios europeos y la OTAN", y hacer suyas las palabras de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen. "Nadie quiere una guerra, pero no hay que derramar ni una lágrima por un régimen que mata a mujeres y persigue homosexuales, ni una lágrima por la caída del régimen iraní", ha asegurado Bendodo.

También ha reclamado a Sánchez que "pase de la pancarta a las propuestas para paliar los efectos de la inflación", y le ha pedido que baje al 10% el IVA de los combustibles, la luz y el gas.

Bendodo ha acusado al presidente del Gobierno de actuar con "irresponsabilidad" ante el conflicto bélico entre Estados Unidos, Israel e Irán, con el objetivo de "recuperar algún voto de la izquierda radical" durante su intervención en un foro de junteros del PP de los tres territorios vascos celebrado este martes en Vitoria-Gasteiz.

El vicesecretario de coordinación autonómica y local del PP ha solicitado que "España vuelva a estar con sus aliados europeos y socios de la OTAN". "Es una grave irresponsabilidad del Gobierno que Sánchez lo vea como una oportunidad política para recuperar algún voto de la izquierda, a costa de dañar el prestigio del país y nuestro posicionamiento internacional y aislarnos de nuestros socios y de la OTAN", ha advertido.

El PP ha censurado "la grave irresponsabilidad" que supone "el tacticismo cortoplacista del presidente del Gobierno", por un "no a la guerra que duró quince minutos", al argumentar que en el mismo momento que Sánchez anunciaba "no a la guerra, la portavoz del gobierno de los Estados Unidos anunciaba un acuerdo de colaboración militar entre España y Estados Unidos", para "mandar un barco de guerra, con 230 militares españoles a bordo".

"Es una mentira y un ejercicio de fraude y contorsionismo del presidente del Gobierno, que debe volver al sentido común, a estar con los aliados y a respetar lo que hacen la mayoría de los países de nuestro entorno, desde bajar los impuestos para que la gasolina cueste menos a nuestras alianzas internacionales. No puede ir por libre", ha reclamado.

Elías Bendodo le ha exigido a Sánchez que "pase de la pancarta a las propuestas para paliar los efectos de la inflación" como consecuencia del conflicto en Oriente Medio. En este sentido, ha pedido que, "de forma temporal" y mientras dure el conflicto y los precios estén altos, se baje el IVA de los combustibles al 10%, así como el de la luz y el gas, al igual que se hizo tras la invasión de Ucrania.

"ACTUAR CON INTELIGENCIA"

El vicesecretario de coordinación autonómica y local y análisis electoral del PP ha señalado que Europa tiene que "actuar con inteligencia y saber moverse en este nuevo orden internacional", para subrayar "el ejercicio de realismo" que, a su juicio, realiza la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen.

"Nadie quiere una guerra, pero no hay que derramar ni una lágrima por un régimen que mata a mujeres y persigue homosexuales, ni una lágrima por la caída del régimen iraní, que espero que se produzca. Algunos hablan de legalidad internacional ante un país que no respeta ni el derecho nacional, ni el derecho internacional, ni los derechos humanos, como es Irán", ha denunciado.