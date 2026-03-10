Espana agencias

Amrabat suma para volver

Sevilla, 10 mar (EFE).- El internacional marroquí del Betis Sofyan Amrabat sigue dando pasos para su vuelta y este martes se ha ejercitado parcialmente con el grupo una semana después de regresar a Sevilla para finalizar su recuperación de la operación en el tobillo que lo tiene en el dique seco desde final de noviembre.

Amrabat se lesionó gravedad junto con Isco Alarcón tras chocar de forma fortuita en el encuentro de la Liga Europa frente al Utrecht neerlandés a finales de noviembre, fue operado en los Países Bajos y, después de seis semanas de convalecencia en su país natal, ya hace trabajo específico en la ciudad deportiva bética.

El internacional marroquí intentó forzar para jugar el derbi ante el Sevilla de la primera vuelta y frente al Barcelona y, posteriormente, para jugar con su selección en la Copa de África, aunque tuvo que parar y pasar por el quirófano para operarse del tobillo lesionado el pasado 27 de enero.

Tras su regreso a Sevilla, el centrocampista cedido por el Fenerbahçe turco se ha ejercitado este martes con el grupo de manera parcial después de empezar a hacerlo este lunes, aunque su regreso a las convocatorias será, en todo caso, después del partido de este jueves en Atenas ante el Panathinaikos en la ida de octavos de Liga Europa.

Sofyan Amrabat ha asistido a la charla inicial abierta a los medios del técnico chileno del Betis, Manuel Pellegrini, quien contará con el marroquí como el primer recuperado de los lesionados de larga duración que tiene en su plantilla además de Isco Alarcón y el argentino Giovani Lo Celso, quienes siguen trabajando para sus respectivas vueltas.

La de este martes ha sido la segunda sesión de los de Pellegrini después de su derrota liguera del pasado domingo ante el Getafe (2-0) y la última antes de hacerlo mañana en el Olímpico de Atenas, escenario de la ida de los octavos de final de la Liga Europa ante el Panathinaikos el próximo jueves.

La vuelta de este eliminatoria será el mismo días de la próxima semana en La Cartuja, aunque antes el Betis tiene un importante duelo liguero en casa ante el Celta, su inmediato perseguidor en la competición doméstica al estar clasificado en sexta posición a tres puntos de los verdiblancos. EFE

