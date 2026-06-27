Cortinas abiertas o cerradas durante las horas de calor: los expertos aclaran todas las dudas

Una persona cierra las cortinas de una ventana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con la llegada de las olas de calor y el aumento de las temperaturas en buena parte de Europa, mantener la vivienda fresca se ha convertido en una preocupación cotidiana para millones de personas. Y surge una duda: ¿Es mejor dejar las cortinas abiertas o cerradas durante las horas de más calor? Aunque pueda parecer una cuestión menor, la respuesta tiene un impacto directo en la temperatura interior de los hogares, especialmente en casas sin aire acondicionado.

Según los especialistas, la recomendación general es clara: cerrar las cortinas en las horas de mayor insolación ayuda a mantener la casa más fresca al reducir la entrada de radiación solar y, con ello, el aumento de la temperatura interior. Victoria Robinson, experta en tendencias de producto, explica en una entrevista con Woman & Home que “mantener las cortinas cerradas durante las horas más calurosas del día es una de las formas más simples y eficaces de mantener una buena temperatura”.

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El efecto es especialmente notable en ventanas orientadas al sur y al oeste, que reciben mayor incidencia solar durante la jornada. En estos casos, la acumulación de calor puede ser progresiva, convirtiendo las estancias en espacios difíciles de habitar en las horas centrales del día. Por ello, los expertos insisten en la importancia de actuar de forma preventiva y no esperar a que el calor ya esté dentro de la vivienda.

Un ventanal abierto con cortinas blancas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No todas las cortinas enfrían igual

No obstante, no todas las soluciones textiles funcionan de la misma manera. Edward Simon, director de la empresa Direct Fabrics, advierte de que la eficacia depende en gran medida del tipo de cortina instalada. Según sus declaraciones recogidas por Woman & Home, “una cortina fina y oscura puede absorber la luz solar y liberar parte de ese calor hacia el interior, generando una sensación de bochorno”.

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En cambio, existen otros tipos de tejido que ofrecen un rendimiento mucho mayor. “Las cortinas con forro térmico o blackout, especialmente si la cara exterior es clara, reflejan mejor el calor y añaden una capa aislante muy eficaz”, señala Simon. Además, la instalación también influye: cuanto mejor selladas estén las cortinas a los laterales y la parte superior de la ventana, menor será la circulación de aire caliente hacia el interior.

Una mujer duerme plácidamente en su cama con la ventana abierta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro aspecto clave es la ventilación. Los expertos recomiendan abrir las ventanas y retirar las cortinas únicamente cuando la temperatura exterior descienda por debajo de la interior, generalmente por la noche o a primeras horas de la mañana. Esta combinación permite expulsar el aire caliente acumulado durante el día y renovar el ambiente interior.

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Más allá de las cortinas, existen soluciones adicionales como persianas exteriores, toldos o sistemas de lamas, que bloquean la radiación solar antes de que llegue al cristal. También destacan las persianas tipo “honeycomb” o celulares, cuya estructura interna de aire ayuda a reducir la transferencia térmica.

En definitiva, aunque pueda parecer un gesto sencillo, la gestión de cortinas y ventanas durante una ola de calor puede marcar una diferencia notable en la temperatura del hogar. Los expertos coinciden en que la estrategia más eficaz combina sombra durante el día y ventilación durante la noche, una fórmula básica pero muy efectiva para sobrellevar las altas temperaturas sin depender exclusivamente del aire acondicionado.

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