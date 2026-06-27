España

Cortinas abiertas o cerradas durante las horas de calor: los expertos aclaran todas las dudas

El gesto cotidiano que puede reducir la temperatura de tu casa en plena ola de calor

Guardar
Google icon
Persona de espaldas frente a una ventana con cortinas abiertas. Luz solar brillante entra por la ventana. El interior de la habitación está oscuro.
Una persona cierra las cortinas de una ventana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con la llegada de las olas de calor y el aumento de las temperaturas en buena parte de Europa, mantener la vivienda fresca se ha convertido en una preocupación cotidiana para millones de personas. Y surge una duda: ¿Es mejor dejar las cortinas abiertas o cerradas durante las horas de más calor? Aunque pueda parecer una cuestión menor, la respuesta tiene un impacto directo en la temperatura interior de los hogares, especialmente en casas sin aire acondicionado.

Según los especialistas, la recomendación general es clara: cerrar las cortinas en las horas de mayor insolación ayuda a mantener la casa más fresca al reducir la entrada de radiación solar y, con ello, el aumento de la temperatura interior. Victoria Robinson, experta en tendencias de producto, explica en una entrevista con Woman & Home que “mantener las cortinas cerradas durante las horas más calurosas del día es una de las formas más simples y eficaces de mantener una buena temperatura”.

PUBLICIDAD

El efecto es especialmente notable en ventanas orientadas al sur y al oeste, que reciben mayor incidencia solar durante la jornada. En estos casos, la acumulación de calor puede ser progresiva, convirtiendo las estancias en espacios difíciles de habitar en las horas centrales del día. Por ello, los expertos insisten en la importancia de actuar de forma preventiva y no esperar a que el calor ya esté dentro de la vivienda.

Ventana abierta con cortinas blancas ondeando. Planta de lirio de la paz en el alféizar y un sofá con cojines en primer plano, con luz solar entrando.
Un ventanal abierto con cortinas blancas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No todas las cortinas enfrían igual

No obstante, no todas las soluciones textiles funcionan de la misma manera. Edward Simon, director de la empresa Direct Fabrics, advierte de que la eficacia depende en gran medida del tipo de cortina instalada. Según sus declaraciones recogidas por Woman & Home, “una cortina fina y oscura puede absorber la luz solar y liberar parte de ese calor hacia el interior, generando una sensación de bochorno”.

PUBLICIDAD

En cambio, existen otros tipos de tejido que ofrecen un rendimiento mucho mayor. “Las cortinas con forro térmico o blackout, especialmente si la cara exterior es clara, reflejan mejor el calor y añaden una capa aislante muy eficaz”, señala Simon. Además, la instalación también influye: cuanto mejor selladas estén las cortinas a los laterales y la parte superior de la ventana, menor será la circulación de aire caliente hacia el interior.

Mujer durmiendo de lado en la cama con una almohada. Una ventana abierta de madera blanca muestra una luna llena y estrellas, con una cortina fina ondeando
Una mujer duerme plácidamente en su cama con la ventana abierta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro aspecto clave es la ventilación. Los expertos recomiendan abrir las ventanas y retirar las cortinas únicamente cuando la temperatura exterior descienda por debajo de la interior, generalmente por la noche o a primeras horas de la mañana. Esta combinación permite expulsar el aire caliente acumulado durante el día y renovar el ambiente interior.

Más allá de las cortinas, existen soluciones adicionales como persianas exteriores, toldos o sistemas de lamas, que bloquean la radiación solar antes de que llegue al cristal. También destacan las persianas tipo “honeycomb” o celulares, cuya estructura interna de aire ayuda a reducir la transferencia térmica.

En definitiva, aunque pueda parecer un gesto sencillo, la gestión de cortinas y ventanas durante una ola de calor puede marcar una diferencia notable en la temperatura del hogar. Los expertos coinciden en que la estrategia más eficaz combina sombra durante el día y ventilación durante la noche, una fórmula básica pero muy efectiva para sobrellevar las altas temperaturas sin depender exclusivamente del aire acondicionado.

Temas Relacionados

ViviendaTrucosTemperaturaEspaña-SociedadEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 4 de este 27 junio

Como cada sábado, aquí están los resultados del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 4 de este 27 junio

Los 6 pueblos costeros en los que aún puedes comprar casas por 100.000 euros en España: zonas alejadas del turismo y con vida local

Mientras que en algunos destinos apenas alcanza para adquirir un pequeño apartamento, en otras localidades costeras es posible comprar viviendas de 100 metros cuadrados por el mismo importe

Los 6 pueblos costeros en los que aún puedes comprar casas por 100.000 euros en España: zonas alejadas del turismo y con vida local

Sale a la luz que Sarah Ferguson fue a visitar a Jeffrey Epstein dos veces cuando estaba en prisión: los correos de “la pelirroja” para “tomar una taza de té”

Nuevos correos han destapado los encuentros de la exduquesa de York con el empresario cuando ya había sido declarado culpable de sus delitos

Sale a la luz que Sarah Ferguson fue a visitar a Jeffrey Epstein dos veces cuando estaba en prisión: los correos de “la pelirroja” para “tomar una taza de té”

“El café cuesta 20 céntimos y se vende a 5 euros”: el camarero de un hotel de Ibiza es despedido tras quejarse en TikTok de los altos precios que cobra a los clientes

El tribunal considera que la extinción del contrato es procedente porque hizo la grabación durante su horario laboral. Así, no recibirá indemnización

“El café cuesta 20 céntimos y se vende a 5 euros”: el camarero de un hotel de Ibiza es despedido tras quejarse en TikTok de los altos precios que cobra a los clientes

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Enseguida los resultados del Sorteo 4 de las 17:00 horas dados a conocer por Juegos Once, descubra si ha sido uno de los ganadores

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Feijóo acusa a Sánchez de “caudillismo” por gobernar “contra el Congreso” y desde el PP-M lo critican por “aplaudir el hundimiento del Titanic”

Feijóo acusa a Sánchez de “caudillismo” por gobernar “contra el Congreso” y desde el PP-M lo critican por “aplaudir el hundimiento del Titanic”

Vox se propone derogar tres normas por cada una nueva, empezando por vivienda, cambio climático, igualdad, y la reforma laboral

La abogada Miriam González, fundadora de España Mejor, registra Democracia 21, un partido político con el que podría presentarse a las próximas elecciones generales

Pedro Sánchez defiende a su familia, critica el “atropello” a los derechos de Zapatero y promete una España “aún mejor” en 2031 con un “gobierno progresista”

“Bajó diciendo que su papá estaba apuñalando a su mamá”: un hombre mata a su pareja en Mairena de Alfarafe (Sevilla) y es el hijo de ambos el que alerta a los vecinos

ECONOMÍA

Los 6 pueblos costeros en los que aún puedes comprar casas por 100.000 euros en España: zonas alejadas del turismo y con vida local

Los 6 pueblos costeros en los que aún puedes comprar casas por 100.000 euros en España: zonas alejadas del turismo y con vida local

“El café cuesta 20 céntimos y se vende a 5 euros”: el camarero de un hotel de Ibiza es despedido tras quejarse en TikTok de los altos precios que cobra a los clientes

Una trabajadora lleva a una empresa de congelados a los tribunales y alega que su vida peligró por el frío en el puesto

Una tienda de campaña por 238.000 euros la semana: la temporada alta de verano dispara los precios en Italia

Canadá ya construye su primer minirreactor nuclear: qué es un SMR, el generador que da luz a 300.000 hogares y puede cambiar el mapa energético

DEPORTES

Unai Simón da la razón a De la Fuente: portería imbatida y récord histórico para España en el Mundial 2026

Unai Simón da la razón a De la Fuente: portería imbatida y récord histórico para España en el Mundial 2026

Las luces y sombras de España en la fase de grupos del Mundial 2026: mucha posesión, pocos goles y una tarea pendiente

Qué partido del Mundial 2026 se retransmite hoy en España, sábado 27 de junio, gratis en televisión y a qué hora se juega

El VAR amarga el ‘Orgullo’ de Irán en el último minuto y clasifica a Egipto que hace historia: los goles y el resumen, en vídeo

Bélgica despierta a tiempo y firma una manita para liderar el grupo G: el resumen y los goles, en vídeo