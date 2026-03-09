Espana agencias

Victoria Vera: "El destape es una palabra horrenda y es franquista"

Guardar

(Corrige en la NA1275 el titular y el lead)

Málaga, 9 mar (EFE).- A Victoria Vera no le molesta que la llamen "musa de la Transición" -"porque me lo dijo Umbral", precisa-, pero sí rechaza que la asocien con la etapa del destape, que es "una palabra horrenda y es franquista".

"El destape pertenece a la época franquista", cuando ella "era muy pequeña y estaba estudiando teatro", y "al llegar la Transición eso ya no existe, existe otra mirada erótica, pero siempre en una base de respeto al público y de elegancia", ha subrayado.

Para la actriz (Madrid, 1953), que este lunes recibe la Biznaga Ciudad del Paraíso en el Festival de Málaga, "el destape es una cosa que se crea y con la que se humilla a las actrices, a las que se les obliga a hacer dos versiones, una para España y otra para más allá de los Pirineos".

Ese apelativo de "musa de la Transición" llegó en esa "época divina" de la que recuerda por ejemplo su trabajo en la obra teatral de Antonio Gala '¿Por qué corres, Ulises?'.

"En un momento vi a un señor en la última fila del patio de butacas con una bombilla roja y era la censura. Cuando acabó el ensayo general, se acercó y dijo que a la niña, que era yo, había que ponerle un imperdible porque se le iba a salir un pecho, y me quedé asombrada".

El día del estreno, le preguntó a Gala qué debía hacer y este le respondió que lo que le "diera la gana". "Tiré el imperdible y ahí nos cargamos la censura en el teatro, ese fue el punto de inflexión".

"Entramos en el periodo maravilloso de la Transición, que nos llevó a la concordia, al no revanchismo, a la no venganza y a estar todos unidos para hacer un país fuerte en el que no hubiera un muro delante".

Dejó de hacer películas porque, "cuando el cine se encuentra en una situación en la que ya no está el régimen del dictador, se convierte en otra cosa", y halla en el teatro un "refugio" y un sitio donde "guarecerse" con grandes personajes y donde tiene algo que le gusta mucho, "la comunicación directa con el público".

"En el cine soy mi feliz, pero mi amante fiel y mis raíces es el telón que se levanta", admite la actriz, que sin embargo se siente muy unida al cine por "la familia que se crea durante el rodaje, algo que en el teatro no pasa".

Considera un "punto de inflexión" en su carrera cinematográfica la película 'Asignatura aprobada', de José Luis Garci, porque le ayudó a entrar "en un mundo más internacional", y los personajes que más le han marcado son Neleta, de la serie 'Cañas y barro', y el de 'Ninette y un señor de Murcia'.

Sobre la situación actual del cine, cree que este es "un momento en el que van a cambiar cosas" y se plantea "hasta qué punto es importante hacer tantas películas al año o si es mejor hacer algunas menos, pero rentabilizar el cine a nivel europeo y mundial", porque "no depende de hacer mucho, de cantidad, sino de calidad".

Victoria Vera se siente "con mucha fuerza" y tiene "proyectos, cosas muy inminentes y muy bonitas", y al preguntársele por sus directores actuales favoritos, tiene "un nombre en la cabeza", Alejandro Amenábar, porque le ha "entusiasmado" una de sus últimas películas, 'Mientras dure la guerra'.

La actriz tiene "la misma ilusión, las mismas ganas y la misma rebeldía" que cuando empezó, y está "muy identificada" consigo misma y "orgullosa de haber elegido tan pronto lo que quería ser". EFE

(foto)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Cuatro personas heridas en el accidente de Adamuz permanecen hospitalizadas

Infobae

España podría electrificar hasta el 78 % de sus ferris para 2035, según un estudio

Infobae

Diego García y Antía Chamosa, primeros campeones de España de medio maratón en Cieza

Infobae

Pellegrini rota con 7 cambios; Bordalás recupera a Djené y Abqar para su once

Infobae

Arrizabalaga-Bergara y Sagardui-Gaminde jugarán la final del parejas femenino

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Ayuso critica los “eslóganes vacíos

Ayuso critica los “eslóganes vacíos y con hipocresía” de la izquierda española, defiende la relación entre España y EEUU y anuncia que Madrid celebrará el 4 de julio

La Fiscalía rechaza imputar a Mazón por la gestión de la DANA al no ver “indicios suficientemente sólidos” contra él

Europa se rearma ante las amenazas de guerra y depende de Estados Unidos para fortalecer su arsenal

La Guardia Civil se queja de los SUV españoles que les ha dado Marlaska: “Patinan incluso en terreno básico”

Las aguas del váter revelan que los madrileños consumen más cocaína que los barceloneses pero tres veces menos cannabis

ECONOMÍA

El bloqueo del estrecho de

El bloqueo del estrecho de Ormuz dispara los costes y retrasará las entregas de paquetes en España, según una experta: “Calculé tres semanas, como poco”

El trabajo después de los 60 se dispara: el 53% de la población entre 60 y 64 años sigue en activo, la cifra más alta desde 1970

El precio medio de la luz alcanza este martes 10 de marzo su nivel más alto en un año

La guerra de Irán golpea a la vivienda: la subida de las materias primas la encarecerá aún más y podría frenar su construcción

Los padres mayores de 65 años que donen su vivienda habitual a sus hijos no tendrán que pagar impuestos, confirma Hacienda

DEPORTES

La tenista húngara Panna Udvardy

La tenista húngara Panna Udvardy denuncia amenazas contra su familia si no perdía un partido: “Fue muy aterrador”

La pandemia se extiende en el Real Madrid justo antes del partido de Champions ante el Manchester City: Álvaro Carreras lesionado

Audrey Pascual, campeona paralímpica española: nació sin tibias y su abuelo le llama “number one”

Max Verstappen correrá las 24 horas de Nürburgring junto al piloto español Daniel Juncadella: estas son las claves de la competición

Ya es oficial: Ilia Topuria peleará en la Casa Blanca y este será su rival