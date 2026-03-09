Un juzgado de Madrid admite a trámite la segunda denuncia contra Errejón por una presunta agresión sexual a una mujer

La denunciante ha pedido al juzgado que preserve la confidencialidad total sobre su identidad y que su participación en el proceso judicial se desarrolle en calidad de testigo. Esta solicitud fue presentada junto con el abogado del caso, Alfredo Arrien, quien también representa a la actriz Elisa Mouliáa, la primera persona en presentar una denuncia al exportavoz parlamentario de Sumar, Íñigo Errejón. Según publicó Europa Press, el Juzgado de Violencia Sobre la Mujer número 12 de Madrid ya ha admitido a trámite la segunda denuncia formal contra Errejón en relación con supuestos hechos ocurridos en octubre de 2021.

De acuerdo con lo detallado por Europa Press, la segunda denunciante relató que mantuvo un intercambio frecuente y continuado de mensajes con Errejón a través de Instagram durante al menos varias semanas de 2021. Tras este período, el exdiputado propuso trasladar la conversación a Telegram, indicando explícitamente que los mensajes en esa plataforma se eliminaban de manera automática, y la denunciante accedió a esta petición. Durante esta etapa previa al primer encuentro en persona, la denunciante describe que el contacto diario con Errejón se caracterizaba por su intensidad.

Posteriormente, en septiembre de 2021, ambos acordaron verse presencialmente por primera vez en el domicilio particular del exdiputado. Según el relato consultado por Europa Press, en esta visita compartieron una conversación y consumieron bebidas, lo que derivó en un acercamiento de índole íntima que únicamente consistió en besos, sin que hubiera penetración ni otro tipo de contacto sexual.

El documento judicial, citado por Europa Press, describe que desde el momento en que se inició la relación Errejón adoptó actitudes consideradas de control y celos. El exlíder de Sumar se habría mostrado especialmente insistente respecto a las amistades, actividades sociales y salidas de la denunciante, lo que generó constantes tensiones y reproches entre ambos.

El 16 de octubre de 2021, Errejón invitó a la mujer a una fiesta, proponiendo él mismo la idea y costeando el traslado en taxi. Ambos, según la denuncia, habían consumido alcohol y se encontraban bajo los efectos de estas bebidas. Durante el evento, ambos accedieron juntos al baño del local, y allí el exdiputado insistió en que la denunciante le practicara una felación. La denuncia señala que existió presión en un contexto en el que ambos, además de haber ingerido alcohol, inhalaron cocaína. Finalmente, la denunciante terminó accediendo a la petición “de manera renuente”, según consta en el documento.

Después de la fiesta, la pareja se desplazó al domicilio de Errejón en el vehículo de un amigo del político. En el trayecto, la denuncia sostiene que Errejón introdujo los dedos en la vagina de la mujer sin su consentimiento. Este pasaje del relato refleja que la denunciante manifestó su oposición verbalmente y trató de apartarse, desarrollándose un forcejeo, mientras que Errejón persistía en su comportamiento y trataba de penetrarla pese a la negativa activa de la mujer.

El documento añade que, ante esta resistencia, el exdiputado le habría susurrado frases como “si gritas será peor” y “si te resistes será peor”, lo que constituiría una intimidación directa y eficaz, según la descripción recogida por Europa Press. Una vez llegaron al edificio, la denunciante dice haber entrado en un estado de bloqueo que atribuye a la situación vivida tanto durante el traslado como en los momentos previos.

Ya en el portal del domicilio y después en el ascensor, Errejón volvió a insistir en recibir sexo oral, y la denunciante, nuevamente bajo presión, accedió. Según el documento judicial, ya en el interior del piso, tras mantener más contacto físico, el exportavoz de Sumar expresó su intención de mantener una relación sexual con penetración vaginal. La mujer advirtió que no quería mantener relaciones sexuales sin preservativo, y, de acuerdo con el relato, Errejón inicialmente afirmó que no habría penetración.

No obstante, de acuerdo con la denuncia, “de manera sorpresiva y violenta”, el político sujetó a la mujer por el cuello, la giró para colocarla de espaldas y la penetró vaginalmente por la fuerza sin consentimiento, pese a que ella gritó en repetidas ocasiones que se detuviera. El relato indica que la penetración se prolongó varios minutos, hasta que finalmente Errejón cesó en su acción. La denunciante le recriminó su conducta, pero de acuerdo a la denuncia, fue ignorada por el exdiputado, y tras ello decidió abandonar el domicilio.

El documento presentado en el juzgado, y citado por Europa Press, menciona que tras este último evento los dos volvieron a verse en una única ocasión. Según el relato, Errejón mostró comportamientos de control extremo, entre ellos la demanda de envío de ubicación en tiempo real y la realización de llamadas insistentes.

El abogado Alfredo Arrien ha solicitado formalmente al Juzgado de Violencia Sobre la Mujer número 12 de Madrid que se garantice la protección y confidencialidad máxima respecto a la identidad de la denunciante. También pidió que toda la intervención de la mujer en el proceso se lleve a cabo como testigo, estableciéndose así medidas de protección para la persona denunciante durante el desarrollo del proceso judicial, según informó Europa Press.

El caso se encuentra en la fase de admisión a trámite, etapa que implica la apertura de una investigación formal sobre los hechos narrados en la denuncia. Este es el segundo procedimiento abierto contra Íñigo Errejón por presuntos casos de violencia sexual, después de la denuncia previamente presentada por la actriz Elisa Mouliáa. El Juzgado de Violencia Sobre la Mujer número 12 de Madrid será responsable de la instrucción de ambos casos judiciales contra el exportavoz parlamentario, detalló Europa Press.