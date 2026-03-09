Temas del día de EFE España del lunes 9 de marzo de 2026 (13:30 horas)

IRÁN GUERRA

Madrid - El Gobierno y los partidos analizan las repercusiones de la guerra de Irán en España, con una escalada en el precio de los carburantes y de la electricidad, mientras siguen las críticas de PP y Vox ante la postura del Gobierno en este conflicto.

- El campo alerta del alza de precios de recursos por la guerra y del efecto en el consumidor

- El Gobierno destaca su experiencia en desplegar el escudo social ante una guerra

ELECCIONES CASTILLA Y LEÓN

Madrid/Valladolid - Comienza la última semana de campaña en Castilla y León y es el último día legal para difundir sondeos electorales. Las encuestas publicadas reflejan que el PP seguiría siendo la fuerza más votada pero tendría que negociar para formar gobierno con un Vox fortalecido, como está ocurriendo en Extremadura y Aragón.

Navarredonda de Gredos (Ávila) - Abascal alerta del "grave error" de Feijóo por "patrocinar una guerra sucia" contra Vox.

Soria - Puente no cree que Sánchez adelante elecciones: "Es un año clave para rematar la faena"

Crónica | Nueces, torreznos y 'gurruños': Mucho más que palabras en la campaña de Castilla y León Óscar R. Ventana

- El candidato 'eterno' al que casi nadie vota: 47 años encabezando listas en Zamora. Alberto Ferreras

ÍÑIGO ERREJÓN

Madrid - Un juzgado admite la segunda denuncia contra Íñigo Errejón por presunta agresión sexual

DANA JUSTICIA

València - Las víctimas de la dana piden obviar el aforamiento de Mazón e investigarlo en Catarroja

TIEMPO DANA

Madrid - Una dana de incierta trayectoria dejará fuertes precipitaciones en el Mediterráneo con seis comunidades en alerta por nevadas, lluvias y temporal marítimo

SUCESOS NARCOTRÁFICO

Madrid - Suspendida la declaración de exjefe de UDEF en Madrid procesado por colaborar con el narco

MNAC AMPLIACIÓN

Barcelona - El presidente de la Generalitat catalana, Salvador Illa; el ministro de Cultura, Ernest Urtasun; el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; y el presidente del Museu Nacional d'Art de Catalunya, Joan Oliveras, presentan el proyecto arquitectónico para la ampliación del MNAC, que cuenta con un presupuesto de 122 millones y un calendario de obras que se alargará hasta 2030.

SERVICIO MILITAR (Crónica)

Madrid - Un cuarto de siglo sin mili: los últimos quintos. Teresa Díaz

SALUD CÓRNEA

Granada - Científicos españoles desarrollan una solución para regenerar córneas con escamas de peces

TELEFONÍA ANIVERSARIO

Madrid - De la voz por cable a las redes inteligentes, 150 años de la primera llamada telefónica

FESTIVAL MÁLAGA

Málaga - 'Lapönia', la comedia que cuestiona si Papá Noel es una mentira beneficiosa o dañina

MODA TENDENCIAS

Madrid - Las batas y los delantales domésticos, una moda que rinde tributo a las amas de casa

AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

16:30h.- Madrid.- SENADO MESA.- Reunión de la Mesa del Senado. (Texto)

17:00h.- Madrid.- ENCUESTA PARLAMENTARIOS.- Presentación de los resultados de la cuarta encuesta a parlamentarios en España, enmarcada en el proyecto internacional Comparative Candidate Survey (CCS). Congreso.

18:00h.- Madrid.- REFUGIADOS PALESTINA.- El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, se reúne con el comisionado general de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo, Philippe Lazzarini. Palacio de Viana.

19:00h.- Riaza (Segovia).- ELECCIONES CASTILLA Y LEÓN/PP.- El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, interviene en un acto junto al candidato del PP por Segovia, Francisco Vázquez. Casa de la Cultura. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

ECONOMÍA

16:00h.- Madrid.- GOBIERNO EMPRESAS.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantiene un encuentro con el CEO de Hithium, Zuyu Wu. Complejo de la Moncloa.

16:00h.- Madrid.- TRANSPORTE AUTOBÚS.- Jornada 'Innovación y tecnología en el transporte público en autobús'. Congreso.

SEGURIDAD Y JUSTICIA

15:00h.- Catarroja (Valencia).- DANA JUSTICIA.- Finaliza el plazo dado a las partes por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana para presentar alegaciones a la exposición razonada de la jueza de Catarroja que pide que se investigue al expresidente de la Generalitat Carlos Mazón por su gestión de la dana del 29 de octubre de 2024. Juzgados. (Texto)

18:00h.- Bilbao.- EEUU MIGRACIÓN.- Amnistía Internacional Euskadi realiza una concentración silenciosa de 30 minutos contra la política migratoria implantada por el presidente de EE. UU., Donald Trump, y para exigir el cierre del centro de detención 'Alligator Alcatraz'. Junto a la escultura del presidente estadounidense John Adams (confluencia de las calles Gran Vía y Diputación).

18:30h.- Madrid.- VÍCTIMAS TERRORISMO.- El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, preside la conmemoración del Día Europeo en Memoria de las Víctimas del Terrorismo. Fundación Francisco Giner de los Ríos. Paseo del General Martínez Campos, 14. (Texto) (Foto)

19:00h.- Madrid.- CLARA CAMPOAMOR.- La Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España homenajea a Clara Campoamor, que hace un siglo se convirtió en la primera académica de número en esta institución. Asiste el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. c/ Marqués de Cubas, 13. (Texto)

19:00h.- Bilbao.- MUJERES ETA.- La Fundación Ramón Rubial celebra el acto homenaje 'En primera línea. Mujeres socialistas frente a ETA', con la intervención del secretario general del PSE, Eneko Andueza. Bizkaia Aretoa.

SOCIEDAD

17:00h.- Madrid.- VIOLENCIA MACHISTA.- Jornada 'El patronato de protección a la mujer. La represión franquista más allá de la dictadura', a solicitud del Grupo Sumar. Congreso.

17:00h.- Madrid.- SANIDAD MUJERES.- La ministra de Sanidad, Mónica García, participa por videoconferencia en la reunión 'International Women´s Alliance', junto al jefe del centro de Salud y Atención Sanitaria y miembro de la Junta Directiva de la Alianza, Shyam Bishen.

18:00h.- Madrid.- DÍA MUJER.- La ministra de Igualdad, Ana Redondo, asiste al acto 'Ni calladas ni solas. Mujeres en el debate público', organizado por CCOO. Auditorio Marcelino Camacho.

19:00h.- Barcelona.- ENFERMEDAD ELA.- La Gala SOPART por el ELA reúne a celebridades en beneficio de la Fundación Catalana de ELA Miquel Valls, que se dedica a mejorar la calidad de vida de las personas con esta enfermedad. Sala La Paloma. (Texto)

CULTURA Y TENDENCIAS

18:30h.- Madrid.- MARISA PAREDES.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, preside el acto de entrega, a título póstumo, de la Gran Cruz de Isabel la Católica a Marisa Paredes. Asiste el ministro de Cultura, Ernest Urtasun. Complejo de la Moncloa. (Texto) (Foto) (Vídeo)

18:30h.- Barcelona.- AÑO GAUDÍ.- El Col·legi d’Arquitectes de Catalunya y el Centre Obert d’Arquitectura presentan 'Constel·lació Gaudí. Una arquitectura col·lectiva', una herramienta interactiva que revela la dimensión colectiva de la obra de Antoni Gaudí. Plaza Nova, 5.

