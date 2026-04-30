Vox se queda con competencias en cooperación al desarrollo y juventud en Extremadura

Mérida, 30 abr (EFE).- La Agencia Extremeña de Cooperación Internacional (AEXCID), el Instituto de la Juventud de Extremadura (IJEX) y el Consejo de la Juventud de Extremadura (CJEx) quedan adscritos a la Vicepresidencia y Consejería de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, en manos de Vox.

Así se recoge en el decreto por el que se establece la estructura orgánica básica de la administración de esta comunidad autónoma, aprobado este jueves en el primer Consejo de Gobierno del nuevo equipo de María Guardiola, reunido tras la toma de posesión de sus consejeros.

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De este modo, se lleva a cabo una reestructuración de la administración pública autonómica, "atendiendo a criterios de eficacia y eficiencia en los recursos públicos, así como de racionalización del gasto público y de servicio a la ciudadanía", ha informado la Junta de Extremadura en nota de prensa. EFE