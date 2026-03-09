SOS Desaparecidos urge respuestas inmediatas a la emergencia de una persona que desaparece

Madrid, 9 mar (EFE).- En el Día Nacional de las personas desaparecidas sin causa aparente, la asociación SOS Desaparecidos junto con la plataforma Adonay, exigen respuestas inmediatas, coordinadas y eficaces por parte de todas las administraciones para responder a la "emergencia humana y jurídica" que supone la desaparición de una persona.

"En España, cada desaparición abre una herida que no solo afecta a quien falta, sino también a quienes lo buscan. Detrás de cada persona desaparecida hay familias que viven en la incertidumbre, el silencio institucional y la angustia diaria", aseguran ambas asociaciones con motivo de la conmemoración el 9 de marzo del día de los desaparecidos.

Para ambas plataformas las desapariciones no pueden seguir siendo invisibles, por lo que nadie debería enfrentarse solo a la búsqueda de un ser querido.

De este modo, en un comunicado exponen un decálogo de medidas que van desde la exigencia de que esa búsqueda comience de inmediato a la denuncia, a la necesidad de que las administraciones públicas, las fuerzas de seguridad y el sistema judicial actúen de forma conjunta, compartiendo información y recursos para localizar a las personas desaparecidas.

Estas son las diez medidas expuestas por ambas plataformas:

1. Toda desaparición merece una reacción inmediata.

2. Las personas desaparecidas son víctimas y sus familias también.

3. La búsqueda debe ser efectiva y coordinada.

4. La tecnología debe ponerse al servicio de la vida.

5. Las familias tienen derecho a saber.

6. La sociedad debe ser parte de la búsqueda.

7. La dignidad de las víctimas debe ser protegida.

8. El Estado debe garantizar protección social y económica.

9. España debe cooperar con el mundo para encontrar a los desaparecidos.

10. La búsqueda de personas desaparecidas debe ser una prioridad pública permanente. EFE