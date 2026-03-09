Espana agencias

Pedro Sánchez: "Audrey es un ejemplo de superación que nos llena de orgullo"

Madrid, 9 mar (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, felicitó este lunes a la esquiadora española paralímpica Audrey Pascual por la medalla de oro lograda este lunes en el supergigante de los Juegos Paralímpicos de Invierno de Milán Cortina 2026 y subrayó que "es un ejemplo de superación " que le llena de "orgullo".

Sánchez destacó en sus redes sociales la importancia de esta medalla :"Hoy no solo se gana una medalla, se conquista un lugar en la historia del deporte español", destacó.

Pacual, de 21 años, logró este oro en la tercera jornada de competición de los Juegos Paralímpicos, dos días después de sumar su segunda medalla en unos Juegos, la plata en el descenso.

Tras ser la mejor en supergigante con un tiempo de 1:17.82, subió al podio acompañada de la japonesa Momoka Muraoka, plata, y la china sitong Liu, bronce.

Con las dos medallas cosechadas por la esquiadora madrileña, impulsó a España en el medallero, situándola décima en la clasificación junto con Países Bajos y Noruega, que también llevan dos de los mismos metales y la clasificación general lo lidera China, con 17 medallas. EFE

