Los Mossos instruyeron 3.682 denuncias por desaparición en 2025 y resolvieron el 98 %

Barcelona, 9 mar (EFE).- Los Mossos d'Esquadra instruyeron en 2025 un total de 3.682 casos de personas desaparecidas en Cataluña, de los que resolvieron el 98 por ciento, unas desapariciones, indica el cuerpo, que cada año afectan a miles de familias.

Coincidiendo con la celebración este lunes del Día de las Personas Desaparecidas sin Causa Aparente, la policía catalana señala que la cifra de casos que investigó en 2025 es similar a la del año anterior, si bien en ese ejercicios subieron las desapariciones de personas jóvenes y de la tercera edad.

Las 3.682 denuncias que recibió el cuerpo en 2025 dan una media de diez casos diarios de desapariciones en Cataluña, "una cifra que pone de manifiesto la importancia de tener una respuesta integral y de atención a las familias".

Los Mossos lograron resolver el 98 por ciento de las desapariciones, un 50 por ciento de ellas en los tres primeros días de haberse producido. Y dos de cada tres, antes de acabar la primera semana.

Las denuncias por desaparición representan el 0,62 por ciento del total que reciben los Mossos, destaca la policía de la Generalitat.

En 2025, aumentaron un 3,3 % las desapariciones de menores de 13 a 17 años, con 876 casos, y un 6,4 % las de personas con más de 65 años (299 casos).

Por contra, destacan los Mossos, bajaron un 6,5 por ciento las de personas de 1 a 64 años, de las que se dieron 2.420 casos.

De los desaparecidos, un 59 por ciento eran hombres, y un 41 por ciento, mujeres. Por edades, la mayoría fueron adultos de entre 18 y 64 años (el 66 por ciento de los casos).

Por lugar del suceso, Barcelona y su conurbación concentraron 2.369 casos.

"Más allá de la investigación policial, la desaparición de una persona genera un impacto emocional profundo en su entorno", inciden los Mossos, cuya Oficina de Atención a Familias de Personas Desaparecidas atendió en 2025 un total de 213 nuevos casos y gestionó 817 llamadas, la mayoría para recibir información sobre el estado de la investigación, orientación en la toma de decisiones y asesoramiento jurídico.

Los Mossos subrayan también que, si bien en la mayoría de los casos las desapariciones no tienen origen criminal, su División de Investigación Criminal (DIC) asumió en 2025 dos investigaciones por muerte violenta y ocultación del cadáver.

Desde el año 2010, esta división de los Mossos ha investigado 27 homicidios con posterior ocultación del cadáver. Un 72 por ciento de los casos (20 desapariciones) resultó ser un feminicidio, mientras que cinco de los 27 estuvieron relacionados con el crimen organizado para el tráfico de droga.

De entre los casos investigados por esa división destacan la desaparición de un hombre en Cunit (Tarragona), cuyo cuerpo fue encontrado meses después en la fosa séptica de Sant Jaume dels Domenys (Tarragona), suceso por el que se detuvo en 2025 a dos personas del entorno de la víctima, y otro registrado en Morera de Montsant, por el que un hombre se encuentra en prisión por un feminicidio aunque el cuerpo de la mujer aún no ha sido localizado.

Recuerdan los Mossos, en este sentido, que actualmente hay en España tres sentencias condenatorias por homicidio con ocultación del cadáver sin que haya aparecido el cuerpo y no se tengan escenarios del crimen, indicios biológicos, testimonios directos, confesiones o el arma homicida.

El año pasado, en Cataluña se creó, además, la Comisión Interdepartamental de Personas Desaparecidas sin Causa Aparente, con la participación de diversas consellerias de la Generalitat, para tratar de manera transversal esa problemática y dar una mejor respuesta a las familias.

Los Mossos recuerdan, además, que no hay que esperar veinticuatro horas para denunciar una desaparición y que hacerlo antes acelera que se activen los protocolos de búsqueda. "Las primeras horas son determinantes", insisten. EFE