Las Carreras por Ciudades Patrimonio comienzan en Alcalá y recorrerán 15 ciudades

El ganador en categoría masculina y femenina de este circuito anual recibirá como premio un viaje a Roma para dos personas, mientras que quienes alcancen los tres primeros puestos de cada categoría disfrutarán de estancias en paradores ubicados en distintas Ciudades Patrimonio. Estos premios se han planteado con el objetivo de reconocer el esfuerzo deportivo y de promocionar la riqueza cultural y monumental de los destinos en los que se desarrollan las pruebas. De acuerdo con lo informado por la Agencia EFE, el Circuito de Carreras por las Ciudades Patrimonio de la Humanidad tendrá lugar a lo largo del año, iniciando el 15 de marzo en Alcalá de Henares y concluyendo el 15 de noviembre con las últimas competencias en Toledo y Córdoba.

El alcalde de Toledo y presidente de la comisión de Cultura y Deportes del Grupo Ciudades Patrimonio de la Humanidad, Carlos Velázquez, presentó este lunes el Circuito de Carreras de las Ciudades Patrimonio 2026, acompañado por Dolores López Bautista, concejala de Educación, Universidad y Deportes de Alcalá de Henares, informó EFE. Durante la presentación, ambos detallaron que este evento deportivo se ha venido realizando en años previos y tiene como finalidad promover tanto la actividad física como la difusión de los valores y objetivos del grupo de ciudades reconocidas por la Unesco. Según recogió la agencia, López Bautista subrayó que el propósito central consiste en invitar a los participantes a recorrer y descubrir las diferentes ciudades inscritas en la lista de Patrimonio Mundial a través del deporte.

El programa de carreras se inicia en Alcalá de Henares con la Media Maratón Cervantina el 15 de marzo. El circuito prosigue el 22 de marzo en Úbeda, donde se celebrará la XV Carrera Entreculturas. A este evento le sigue la Cursa Popular Eivissa Patrimoni de la Humanitat, prevista para el 28 de marzo en Ibiza. EFE detalló que en abril, la ciudad de Mérida albergará el día 11 la Media Maratón Patrimonio de la Humanidad.

Las pruebas se distribuyen en distintas fechas y ciudades. Según informó EFE, en mayo se llevarán a cabo varias carreras: el día 2 tendrá lugar la XXXVI Carrera Popular Hoz del Huécar en Cuenca; el 16 de mayo la Media Maratón Cáceres; el 17 de mayo Salamanca será sede de la XIII Carrera Cívico Militar San Fernando; el 24 se celebrará la XIII Carrera de Fondo en Baeza; y el 30 de mayo Santiago de Compostela organizará la Carrera Nocturna SantYago 10K.

Al finalizar la temporada estival, el circuito se reanuda en septiembre. Para el día 5 está programada la Carrera Popular del Cristo, Ciudad Patrimonio en San Cristóbal de la Laguna, y el 12 de septiembre Segovia contará con la II Carrera Nocturna Segovia, Ciudad Patrimonio de la Humanidad, con opciones de 10 km y 5 km, según detalló el medio EFE.

Las últimas pruebas se concentran en noviembre. El día 8 se disputará la 34ª Mitja Marató + 10K Ciutat de Tarragona, así como la III 10k y XI Media Maratón Ávila Monumental. Finalmente, el 15 de noviembre se celebrará simultáneamente la Media Maratón de Toledo y la Media Maratón de Córdoba, concluyendo así el calendario anual del circuito, según reportó EFE.

Las distancias de las carreras varían entre 10 kilómetros y la media maratón, con trazados que discurren en su totalidad o en parte por las zonas históricas que la Unesco ha declarado Patrimonio de la Humanidad. El propósito es ofrecer a los participantes la posibilidad de combinar la actividad deportiva con la experiencia de recorrer enclaves de alto valor cultural.

El evento se ha consolidado como una cita que agrupa tanto a deportistas experimentados como a aficionados, propiciando la participación de diversos perfiles de corredores. De acuerdo con lo señalado por el alcalde Carlos Velázquez, el circuito refleja el espíritu y los objetivos del Grupo Ciudades Patrimonio de la Humanidad, fomenta el conocimiento de estos destinos y contribuye a su dinamización, reportó EFE.

Las ciudades organizadoras integran un grupo destacado por su relevancia patrimonial e histórica, y la rotación de las sedes busca que la mayoría de las comunidades autónomas estén representadas. Según consignó la agencia EFE, la programación permite que residentes y visitantes disfruten de actividades deportivas en contextos monumentales, con recorridos habilitados especialmente para este tipo de eventos.

La colaboración de ayuntamientos y entidades locales resulta esencial en la organización de cada una de las pruebas. La iniciativa, como detalló EFE, persigue reforzar la cohesión cultural y deportiva entre las ciudades miembro, promover la práctica del atletismo en entornos singulares y potenciar la imagen turística de los enclaves reconocidos a nivel internacional por la Unesco.

Los organizadores esperan que la edición de este año mantenga la alta participación de ediciones anteriores y refuerce los lazos entre los municipios. Los premios, tanto el viaje internacional como las estancias en paradores históricos, buscan incentivar la competitividad y difundir la oferta patrimonial y hotelera de los municipios sede de las carreras, según publicó EFE.

El calendario propuesto por el circuito facilita a los interesados planificar su asistencia a las pruebas, al estar distribuidas durante prácticamente todo el año y en localizaciones que forman parte de la historia y la identidad cultural del país. La información revelada por la agencia EFE muestra que el circuito de 2026 apuesta por consolidar la práctica deportiva vinculada a la herencia monumental de las urbes españolas incluidas en la lista de la Unesco.