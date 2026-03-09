La consejera catalana de Economía: ERC tendrá que moverse por las cuentas y recalca el compromiso de Govern con el IRPF

De acuerdo con la entrevista publicada este lunes por El Periódico de Catalunya, la consejera de Economía y Finanzas de la Generalitat, Alícia Romero, consideró que abordar la estabilidad presupuestaria en Cataluña exige la implicación de todos los partidos de izquierda ante la actual coyuntura internacional. Romero señaló que la crisis política en Oriente Medio aumenta la importancia de aprobar unos presupuestos capaces de aportar certidumbre y señaló explícitamente a Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) como actor imprescindible en este proceso. En la misma conversación, la consejera remarcó que el compromiso del Govern con la recaudación autonómica del IRPF ya cuenta con un respaldo formal por parte del Gobierno central.

Según reportó El Periódico de Catalunya, Romero concretó que la Generalitat aspira a materializar las cuentas públicas catalanas este año incluso en caso de no contar con el apoyo total de ERC desde el inicio, argumentando que hacerlo obedece a una cuestión de responsabilidad institucional. Sobre la capacidad de influencia de ERC en la negociación presupuestaria, explicó que existe un amplio margen para modificar partidas, ya que el Govern ha reservado fondos específicos para poder negociar con los republicanos. La consejera subrayó que los recursos no supondrán un obstáculo en esta fase y mostró confianza en que la apertura de conversaciones por parte de ERC derivará en un acuerdo final.

El Periódico de Catalunya recogió que Alícia Romero enfatizó que las demandas de ERC sobre la recaudación del IRPF ya han sido atendidas. Indicó que las modificaciones legislativas referentes a este impuesto recaen sobre el Congreso de los Diputados, pero que la validación a esta reivindicación se concretó en la comisión bilateral celebrada el 14 de julio de 2025. “¿Más garantía que un documento certificado entre el Gobierno y la Generalitat? En fin, me cuesta verlo. El país necesita presupuestos, pido responsabilidad”, manifestó la consejera, atribuyendo así un carácter formal y vinculante al compromiso ya alcanzado.

La consejera alentó a los republicanos a depositar su confianza tanto en el Govern como en el Ejecutivo central en relación a la recaudación autonómica del IRPF. Llamó a tomar como referencia acuerdos previos en materias relevantes, como la nueva financiación autonómica y la condonación parcial de la deuda del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), cuestiones en las que ya se había producido cooperación entre ambas formaciones y el Gobierno del Estado, según destacó El Periódico de Catalunya.

En otro tramo de la entrevista difundida por el medio, Romero rechazó la opción de adelantar elecciones si no se logra aprobar los presupuestos, descartando que exista otro escenario posible en la agenda del Ejecutivo catalán. Dirigiéndose tanto a ERC como a otros actores políticos, la titular de Economía instó a que, si alguien se opone a la aprobación de las cuentas, lo exprese abiertamente en lugar de adoptar una postura pasiva frente a una eventual prórroga. Se refirió concretamente a Junts per Catalunya al rechazar el argumento de que una prórroga presupuestaria “no es tan mala”, subrayando que esta posición no contribuye al avance de la gobernabilidad, según consignó El Periódico de Catalunya.

Romero justificó la urgencia de cerrar los acuerdos actuales en el contexto de la situación global y de la necesidad de estabilidad económica y social en Cataluña. Con el llamado a ERC para sumarse a una respuesta unitaria, insistió en que la aprobación de los presupuestos representa una acción prioritaria para todo el bloque de fuerzas de izquierda, ya que, de acuerdo con sus declaraciones reproducidas por El Periódico de Catalunya, solo así se podrá garantizar la solidez institucional necesaria ante los desafíos presentes.

El medio también explicó que la interlocución entre la Generalitat y el Gobierno central en torno al IRPF adquirió carácter formal tras el último encuentro bilateral, situando este punto como un avance de peso en la agenda económica catalana. Al margen de la distribución de recursos, la consejera de Economía subrayó que el Gobierno central ya mostró disposición para trabajar en la recaudación impositiva autonómica y que actualmente se están habilitando los mecanismos pertinentes para la implementación efectiva de este acuerdo, según informó El Periódico de Catalunya.

Finalmente, Romero insistió en la necesidad de responsabilidad y cooperación política para superar los actuales retos legislativos y presupuestarios. Recalcó la apertura de líneas de diálogo y negociación en todas las áreas que puedan condicionar los acuerdos, según indicó El Periódico de Catalunya, reiterando la voluntad del Govern de alcanzar un consenso estable que garantice el funcionamiento institucional y la estabilidad económica en Cataluña.