IU pide que la base de Gibraltar no se use en la guerra contra Irán

La Línea de La Concepción (Cádiz), 9 mar (EFE).- El coordinador federal de IU y candidato de la coalición Por Andalucía a la presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, ha pedido este lunes al Gobierno que negocie con el Reino Unido "para garantizar" que la base militar que tiene en Gibraltar "no se va a utilizar para una guerra ilegal como la que están haciendo los Estados Unidos e Israel contra Irán".

En declaraciones a los medios en La Línea de la Concepción, Maíllo ha celebrado que desde el Gobierno español "no se permita el uso de las bases de Rota y Morón para una guerra que va contra el derecho internacional", aunque ha añadido que lo que defiende la coalición que encabeza es que ambas "se conviertan en bases de ayuda humanitaria, con garantía de mantenimiento de los puestos de trabajo".

"Queremos que sean bases de paz. Llevamos 40 años diciendo que OTAN NO y bases fuera, y volvemos a decirlo en 2026", ha puntualizado.

Ante la subida del precio de la gasolina que está ocasionando la guerra de EE. UU. e Israel contra Irán, Maíllo ha lamentado que el PP, Vox y Junts "hayan vuelto a castigar a los trabajadores de este país al tumbar en el Congreso el escudo social que hubiera permitido que, en situaciones de catástrofe o de guerra, se pusieran topes a los precios, por ejemplo de la gasolina o productos básicos de alimentación".

"Gracias a estos patriotas a los que solo les interesa el dinero, no tenemos capacidad normativa para poder proteger y poder limitar los precios que se han desorbitado. Y Feijóo viene diciendo que hay que desgravar el IRPF y el precio del gasoil cuando ellos hace 10 días, de manera hipócrita, votaron en contra del escudo social", ha argumentado el candidato.

 Maíllo también ha criticado al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, del que ha dicho que le "importan un pimiento los intereses de los andaluces".

En su visita a La Línea para mantener una reunión  con los representantes de la Asociación Sociocultural de Trabajadores Españoles en Gibraltar (ASTEG), Maíllo ha valorado el Tratado entre la Unión Europea y el Reino Unido sobre Gibraltar, cuyo texto jurídico fue hecho público el pasado 26 de febrero.

Así, ha dicho que cree que "da certidumbre y seguridad a los miles de trabajadores que desde el Campo atraviesan la Verja cada día".

"Es mejor un escenario de acuerdo que de no acuerdo, y ahora sobre el mismo debe haber, por un lado, pedagogía y aclaración de determinados aspectos que están aún por cerrar, y por otro, acelerar un plan integral para el Campo de Gibraltar", ha dicho.

Así, ha reseñado que "es el momento de hablar de empleo digno, vivienda asequible y transporte y comunicaciones fluidas", así como de declarar a la comarca como "zona de especial cobertura que ayude a cubrir plazas públicas en justicia, educación y sanidad". EFE

