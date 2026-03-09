Europa incrementó un 210% la importación de armas y es la región del mundo que más se rearma en la última década

El estudio del Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) indica que Ucrania ha absorbido el 9,7% del total de armas transferidas a escala global en los últimos cinco años. Esta cifra muestra el impacto de la invasión rusa de 2022, que ha convertido a Ucrania en uno de los principales receptores de material militar en el mundo. Según reportó SIPRI, el continente europeo ha sido el que más aumentó sus importaciones de armamento en la última década y acumula actualmente el 33% del volumen total de las transferencias mundiales de armas.

De acuerdo con lo publicado por el SIPRI, Europa incrementó en un 210% la adquisición de armas entre los periodos 2016-20 y 2021-25, situándose por encima de cualquier otra región del planeta en lo que respecta al ritmo de rearme. La tendencia al alza responde, principalmente, al conflicto militar en territorio ucraniano, aunque la mayoría de los países europeos han decidido reforzar sus capacidades defensivas mediante compras aceleradas. Según explicó Mathew George, director del Programa de Transferencias de Armas de SIPRI, los países del continente decidieron aumentar sus importaciones más allá del caso de Ucrania, centrándose en la modernización de sus fuerzas militares.

El informe detalla que, tras Ucrania, Polonia y Reino Unido se posicionan como los siguientes grandes importadores de armas en el contexto europeo durante los últimos años. Además de la amenaza rusa, la incertidumbre sobre la continuidad del respaldo estadounidense a la defensa colectiva ha reforzado la motivación de los Estados europeos, especialmente miembros de la OTAN, para incrementar el gasto en armamento. Las compras por parte de estos países enrolados en la alianza atlántica repuntaron un 143% entre los periodos comparados, subraya el informe del SIPRI.

En lo que respecta a los proveedores, Estados Unidos figura como el principal exportador de armas hacia Europa, responsable del 48% de las transferencias totales recibidas por los Estados europeos. El informe del SIPRI precisa que en el periodo considerado, el 38% de las exportaciones de armas estadounidenses tuvieron como destino Europa, mientras que un 33% se dirigió a Oriente Próximo, invirtiendo por primera vez en dos décadas la tendencia que privilegiaba la región de Oriente Medio.

El informe también destaca el papel relevante de otras potencias europeas en el mercado internacional de armas. Francia, Alemania, Italia y Reino Unido figuran, junto a Estados Unidos, entre los diez principales suministradores globales de armamento. Según Katarina Djokic, investigadora del programa de SIPRI, estos países exportan principalmente fuera de la propia Europa. España ocupa la décima posición a escala mundial, correspondiéndole un 2,3% del total de las exportaciones globales durante el periodo 2021-2025.

El panorama fuera de Europa presenta dinámicas diferenciadas. El SIPRI consigna que, pese a las tensiones y conflictos vigentes en Oriente Medio, las importaciones armamentísticas en esta región experimentaron un descenso del 13% desde 2016. Arabia Saudí, Qatar y Kuwait figuran entre los diez más importantes compradores de material bélico, con Estados Unidos como su principal proveedor. Zain Hussain, investigador de SIPRI, explica que los Estados árabes del Golfo buscan robustecer relaciones de suministro a largo plazo, tanto con Estados Unidos como con Francia, aunque intentan diversificar su acceso a nuevos proveedores.

El caso de Israel merece mención aparte, dado que el país incrementó sus importaciones y exportaciones de armamento, hasta situarse en el séptimo puesto como proveedor mundial. "La industria armamentística israelí se centra en sistemas de defensa aérea, para los que existe una alta demanda mundial, mientras que el ejército israelí depende de las importaciones para varios tipos de equipos clave", detalló Hussain para el SIPRI.

En el continente asiático, India sobresale como el segundo mayor importador de armas a nivel mundial, mientras que China deja de figurar en los diez primeros destinos por primera vez desde el periodo 1991-95 gracias a la expansión de su producción nacional. Las transferencias a Asia y Oceanía presentan una caída, cuando esta región llegó a ser la segunda principal compradora entre 2021 y 2025, según documentó el SIPRI.

África, por su parte, experimentó una disminución del 41% en las importaciones de sistemas armados. Marruecos encabeza la lista de países africanos en adquisición de armamento. Por otro lado, la región de las Américas vio crecer sus importaciones en un 12% comparando los periodos de 2016-20 y 2021-25, también basado en los registros del SIPRI.

El análisis del SIPRI aporta una visión detallada de cómo han influido los conflictos recientes, la percepción de amenazas y la dinámica de alianzas internacionales en la redistribución de los principales flujos globales de armas durante la última década.