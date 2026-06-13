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4-1. Estados Unidos deja en depresión a Paraguay

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Inglewood (EE.UU.), 12 jun (EFE).- Paraguay, que esperaba este viernes con emoción la vuelta a un Mundial tras 16 años de ausencia, resultó vapuleado por una asfixiante selección de Estados Unidos por 4-1 en el estadio Los Ángeles con un augotol, el primero del torneo, un doblete de Folarin Balogun y un golazo de Giovanni Reina.

La exhibición plena del equipo de las Barras y las Estrellas se dio en el primer tiempo y para el segundo la Albirroja apeló al orgullo y la rebeldía para arreglar el desastre, pero solo alcanzó para recortar distancias con un gol del centrocampista brasileño de ascendencia paraguaya Mauricio Magalhaes Prado en el minuto 73.

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Un gol en propia meta del volante Damián Bobadilla en el minuto 7 se convirtió en la anotación más rápida del torneo y rompió el equilibrio en el partido.

Folarin Balogun, del Mónaco, marcó el 2-0 en el minuto 30 y amplió en el quinto minuto añadido del primer tiempo. Balogun se convierte así en el primer goleador del torneo con dos tantos.

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Cuando el gol de Mauricio parecía dejar todo resuelto en el partido, Giovanni Reina apareció al filo de los 90 minutos para sentenciar con un golazo a distancia.

La primera jornada del Grupo se completará este sábado con el partido entre Australia y Turquía. EFE

(foto)

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