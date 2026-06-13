Este sábado, tiempo estable, con chubascos y tormentas en el cuadrante noroeste peninsular

Madrid, 13 jun (EFE).- Este sábado habrá en España estabilidad prácticamente en todo el territorio, con predominio de cielos despejados y temperaturas altas y noches tropicales en los valles fluviales del suroeste y litoral mediterráneo. Algunas nubes de evolución provocarán chubascos y tormentas, localmente fuertes, en el cuadrante noroeste peninsular.

De acuerdo con el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología, se esperan algunas nubes bajas dispersas en el área cantábrica y Melilla. En el cuadrante noroeste peninsular los chubascos o tormentas podrán ser localmente fuertes, con posible granizo y rachas muy fuertes de viento, en el noroeste de Castilla y León, oeste de Asturias y Galicia.

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En el interior de las regiones del Cantábrico serán posibles brumas matinales. La calima, ligera, afectará al sur peninsular.

Las temperaturas máximas subirán en el tercio oriental, en Baleares y, de forma notable (más de 6 ºC), en el Cantábrico; en el resto no se esperan cambios. Se podrán superar los 34 ºC en el interior del área cantábrica, los 35 ºC en el cuadrante suroeste, el valle del Ebro y puntualmente en la meseta norte y en Galicia, y los 37-38 ºC en los valles del Guadiana y del Guadalquivir.

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Se prevén noches tropicales, sin bajar de 20 grados, en los valles fluviales del suroeste y en el litoral mediterráneo. Las mínimas subirán en la mitad norte y Baleares, mientras que en la mitad sur no se esperan cambios.

El viento soplará moderado y de componente este en el litoral cantábrico, y flojo en el tercio este y Baleares, donde dominarán las brisas. El levante será moderado o fuerte en el área del Estrecho y en el litoral de Alborán, con rachas muy fuertes y con tendencia a amainar. En el interior peninsular, el viento será flojo.

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- GALICIA: probables brumas y nieblas durante la madrugada en el extremo nordeste de Lugo. Intervalos de nubes altas acompañadas de nubosidad de evolución, con chubascos y tormentas en el interior oriental que no se descartan en zonas próximas y que podrían ser puntualmente fuertes y con granizo.

Temperaturas mínimas en ascenso; máximas en ascenso, localmente notable en el extremo norte, en descenso en el litoral occidental y con pocos cambios en el resto. Viento flojo variable, salvo en el extremo norte de la costa donde soplará moderado e irá amainando. Rachas muy fuertes en áreas de tormentas.

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- ASTURIAS: probables brumas y nieblas asociadas en el norte. Poco nuboso, con intervalos de nubes altas, con alguna nubosidad baja en la madrugada. En horas centrales abundante nubosidad de evolución con chubascos, tormentas y posible granizo en el suroeste que podrían extenderse secas y aisladas a otros puntos de la cordillera.

Temperaturas en ascenso generalizado, localmente notable de las máximas en el interior. Viento flojo variable en el interior, predominando el régimen de brisas, y moderado del este en el litoral, disminuyendo a flojo y tendiendo a variable.

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- CANTABRIA: cielo poco nuboso, con intervalos de nubes altas y alguna nubosidad de evolución en el tercio sur que podría ir con alguna tormenta aislada en zonas altas del suroeste. Temperaturas en ascenso, que será en general notable de las máximas. Viento flojo variable en el interior con régimen de brisas y moderado en el litoral.

- PAÍS VASCO: cielo poco nuboso, con intervalos de nubes altas, y presencia de nubes bajas en la madrugada que podrán dar brumas y nieblas asociadas. Temperaturas en aumento que será notable en las máximas. Viento flojo arreciando a moderado en el litoral.

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- CASTILLA Y LEÓN: cielos con nubes altas, con creciente nubosidad de evolución, más abundante en el noroeste, donde serán más probables los chubascos con tormenta. Temperaturas mínimas en ascenso, y máximas en ascenso en el norte y sin cambios en el sur. Viento variable, flojo con intervalos moderados, más intenso en zonas de tormenta.

- NAVARRA: cielo poco nuboso o despejado con alguna nube baja en el entorno de las Sierras de Aralar y Urbasa que puede ir con brumas y nieblas asociadas, e intervalos de nubes altas en todo el territorio. Temperaturas en ascenso, notable de las máximas. Se alcanzarán los 36 grados en la Ribera del Ebro. Viento flojo variable.

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- LA RIOJA: cielo poco nuboso, con algunas nubes de evolución en la sierra. Temperaturas en ascenso, más ligero en las mínimas. Viento flojo en general.

- ARAGÓN: cielo poco nuboso, con intervalos de nubes altas. Temperaturas mínimas en ascenso, localmente notable en Cinco Villas; máximas en ascenso, significativamente elevadas en el valle del Ebro y zonas colindantes.

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Viento flojo de dirección variable tendiendo a flojo, con aumentos ocasionales de intensidad en el este de la depresión del Ebro.

- CATALUÑA: probables intervalos de nubes bajas en el delta del Ebro. Cielo poco nuboso, con intervalos de nubes altas. Temperaturas en ascenso o con pocos cambios. Viento flojo de dirección variable, con aumentos ocasionales de intensidad en el sur de la depresión central.

- EXTREMADURA: cielo poco nuboso, creciendo la nubosidad de evolución, sin descartar algunos chubascos que podrían ir con tormenta. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo con intervalos moderados.

- COMUNIDAD DE MADRID: intervalos de nubes altas. Temperaturas con cambios ligeros predominando los aumentos en las máximas. Vientos flojos y moderados.

- CASTILLA-LA MANCHA: intervalos de nubes altas y, en la mitad occidental, algunas nubes de evolución. Temperaturas mínimas en aumento en Guadalajara y con pocos cambios en el resto; máximas en aumento, más acusado en Albacete. Vientos flojos o con intervalos moderados.

- COMUNIDAD VALENCIANA: cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas. Temperaturas mínimas en ascenso o con cambios ligeros; máximas en ascenso. Viento flojo de dirección variable, tendiendo a flojo, con aumentos ocasionales de intensidad en el sur de Alicante.

- REGIÓN DE MURCIA: cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas. Polvo en suspensión en el litoral. Temperaturas mínimas con pocos cambios; máximas en ascenso. Vientos flojos a moderados.

- BALEARES: cielo poco nuboso o despejado. Temperaturas en ascenso, especialmente las diurnas. Viento flojo con brisas costeras.

- ANDALUCÍA: cielos poco nubosos o despejados. Polvo en suspensión en el litoral mediterráneo oriental y en el área del Estrecho. Temperaturas mínimas con pocos cambios; máximas en ascenso, con pocos cambios o localmente en descenso.

Vientos flojos variables, ocasionalmente moderados y con rachas ocasionalmente muy fuertes en las sierras Béticas occidentales. Levante fuerte en Cádiz, con rachas muy fuertes.

- CANARIAS: cielo nuboso en zonas bajas del norte por debajo de los 600-800 metros, con apertura de claros. En el resto, poco nuboso o despejado, salvo intervalos de nubes bajas nocturnas en zonas costeras del sur.

Temperaturas mínimas en ligero ascenso en Lanzarote y Fuerteventura, las máximas en ligero descenso en zonas de interior y con pocos cambios en el resto. Viento moderado, intensificándose en zonas bajas expuestas. En cumbres, viento flojo, salvo en altas cumbres de Tenerife donde será fuerte con probables rachas muy fuertes. EFE